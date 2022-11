Neues von den Promis : Tiffany Trump heiratet Milliardärssohn

Aktualisiert am

Zwei Jahre nach der Verlobung im Weißen Haus hat Tiffany Trump in Florida Ja gesagt. Die jüngste Tochter des früheren amerikanischen Präsidenten Donald Trump trat am Wochenende in Mar-a-Lago mit dem Milliardärssohn Michael Boulos vor den Traualtar.

Als Hommage an die vorderasiatischen Wurzeln des Bräutigams trug Trump, das einzige Kind des Republikaners aus dessen kurzer Ehe mit der Schönheitskönigin Marla Maples, ein mit Kristallen besetztes Kleid des libanesischen Designers Elie Saab.

Auch sonst gab sich die Familie ungewohnt harmonisch. Für die Fotografen posierte der 76 Jahre alte Trump entspannt gemeinsam mit seiner Ehefrau Melania und deren Vorgängerin Maples. Zu dem Titel „Strangers In The Night“ wagte sich der frühere Präsident mit der früheren First Lady sogar auf die Tanzfläche.

Die 29 Jahre alte Tiffany Trump, eine Juristin, hatte Boulos 2018 bei einem Urlaub in Griechenland kennengelernt. Wenige Tage vor dem Abschied ihres Vaters aus Washington im Januar 2021 hatte sie im Rosengarten des Weißen Hauses die Verlobung mit dem vier Jahre jüngeren Geschäftsmann bekanntgegeben.