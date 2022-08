Ende des Tankrabatts naht : Was beim Benzinpreis zu erwarten ist

Die Benzinpreise in Deutschland stehen kurz vor einem deutlichen Anstieg: In der kommenden Woche endet die auf drei Monate befristete Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoff, der sogenannte „Tankrabatt“. Erste Preissteigerungen sind jetzt schon zu beobachten, wie der Autoklub ADAC berichtet. Vom Donnerstag nächster Woche an gilt dann wieder der höhere Steuersatz: Rechnerisch dürfte Super E10 dann 35 Cent je Liter teurer werden, Diesel 17 Cent. Ausgehend von den jetzigen Preisen wären das etwa 2,09 je Liter für Super E10 und 2,16 Euro für Diesel. „Das wäre in der Tat meine Erwartung“, sagt die Münchener Ökonomin Monika Schnitzer, die vor zwei Jahren die Preisveränderungen bei der befristeten Mehrwertsteuersenkung genau analysiert hat: „Möglicherweise gibt es aber auch schon einen kleinen vorweggenommenen Preisanstieg davor – so war das Ende 2020, vor dem Auslaufen der befristeten Mehrwertsteuersenkung.“

Preise werden teils schon angehoben

Spannend wird: Schaffen es die Mineralölkonzerne, die höhere Steuer komplett an die Autofahrer weiterzugeben? Als die Steuer im Juni gesenkt worden war, war lange darüber diskutiert worden, ob die Steuersenkung weitergegeben wurde. Damals waren die Preise für Benzin und Diesel bereits vor dem Termin gestiegen, am Tag selbst dann stark gefallen, aber schon am zweiten Tag wieder gestiegen. In den darauf folgenden Wochen war Rohöl dann billiger geworden und mit ihm auch Benzin. Vergleiche zu den Benzinpreisen in Frankreich hatten zumindest nahegelegt, dass in Deutschland die auf drei Monate befristete Steuersenkung durchaus Wirkung gezeigt hatte.

Das dürfte sich jetzt also wieder umkehren. „Ich erwarte nicht einen abrupten Preisanstieg von einem Tag auf den anderen“, sagt Manuel Frondel, Energiefachmann vom Forschungsinstitut RWI in Essen. „Vielmehr gehe ich davon aus, dass bereits dieser Tage die Preise allmählich anziehen.“ Autofahrer müssten danach jedenfalls mit Preisen an der Tankstelle von mehr als 2 Euro je Liter für Super E10 und von mehr als 2,10 Euro je Liter für Diesel rechnen.

Zumindest die Ölunternehmen spekulieren darüber, dass es kurz vor der Wiederanhebung der Steuer in der kommenden Woche zeitweise einen starken Andrang an den Tankstellen geben könnte. Der Mineralölwirtschaftsverband Fuels und Energie rät Autofahrern jedenfalls dazu, stets rechtzeitig zu tanken. Die Situation werde eine „logistische Herausforderung“: „Unsere Logistiker tun alles, um die Versorgung auch unter diesen erschwerten Bedingungen aufrechtzuerhalten und Engpässen vorzubeugen“, sagte Verbands-Hauptgeschäftsführer Adrian Willig.

Umstritten scheint dabei zu sein, ob die Tankstellen nicht auch nach dem Termin der Steuererhöhung erstmal das alte Benzin, das sie noch günstig eingekauft haben, auch günstig weiterverkaufen können. Während der ADAC das so sieht und meint, die Tankstellen würden ihre Treibstofflager vor dem 1. September sicherlich noch einmal günstig auffüllen, argumentiert der Verband der Ölunternehmen, die hohe Nachfrage vor dem Termin werde schon für geräumte Lager sorgen: „Da die Autofahrer vor Ende des Tankrabatts voraussichtlich verstärkt die Tankstellen anfahren werden, rechnen wir damit, dass ab dem 1. September nicht mehr viel steuervergünstigtes Benzin und Diesel im Angebot sein wird“, meint der Verband.

Erste Preissteigerungen sind laut ADAC schon jetzt zu beobachten. Nach einer wochenlangen Talfahrt und kurzfristiger Stagnation ging es mit den Preisen wieder aufwärts, wie der Autoklub mitteilte. Superbenzin der Sorte E10 verteuerte sich demnach von Sonntag auf Montag von rund 1,717 auf 1,730 Euro je Liter. Diesel kostete 1,974 statt vorher 1,964 Euro je Liter. Auf Wochensicht stieg der Benzinpreis um 2,6 Cent, der Dieselpreis um 6 Cent je Liter. Ein Grund für den Anstieg sei vermutlich eine höhere Nachfrage mit Blick auf einen drohenden Preissprung in der kommenden Woche, meint der ADAC. „Ein Teil der Preisanpassungen wird schon jetzt vorweggenommen“, meinte auch Steffen Bock, der Geschäftsführer der Internetplattform Clever-Tanken. Der Rohölpreis war zuletzt allerdings auch wieder etwas gestiegen auf 101 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter) der Nordseesorte Brent, er steht aber weit unterhalb der Juni-Preise.

Bei den Spritpreisen handelt es sich ohnehin um bundesweite Durchschnittswerte. Die tatsächlichen Preise können deutlich abweichen: Nach Angaben des ADAC gibt es zurzeit je nach Anbieter und Region größere Preisunterschiede als sonst. Hinzu kommt ein weiter großes Nord-Süd-Gefälle: Unter anderem durch die hohen Transportkosten aufgrund des Niedrigwassers im Rhein müssen Menschen im Süden im Schnitt mehr für Sprit bezahlen als im Norden. In Konstanz am Bodensee etwa kostet Diesel im Schnitt schon wieder mehr als 2,16 Euro je Liter, Super E10 1,84 Euro. Zudem schwanken die Preise im Tagesverlauf teils erheblich, laut ADAC im Durchschnitt um 12 Cent am Tag: Morgens um 7 Uhr ist Sprit meist am teuersten. Am günstigsten tanken Kraftfahrer zwischen 20 und 22 Uhr.