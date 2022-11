Neues vom Finanzplatz : Der neue oberste Bausparfuchs stammt aus Lippstadt

Aktualisiert am

...Wolfgang Klein Ende 2023 den Vorstandsvorsitz in der Bausparkasse Schwäbisch Hall abgibt? Oberster Bausparfuchs wird dann der 48 Jahre alte Mike Kammann, der in der Rummenigge-Stadt Lippstadt seine Berufskarriere begann.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

...Christian Kames zu Lazard wechselt, um mit Marcus Schenck gemeinsam das Investmentbanking im deutschsprachigen Raum zu leiten? Kames kommt von J.P. Morgan, zuvor war er für Citigroup und Goldman Sachs tätig.

...im Versicherer HDI Deutschland Finanzvorstand Jens Warkentin von 2023 an den Vorstandsvorsitz von Christopher Lohmann übernimmt, der den Talanx-Konzern verlässt? Neuer Finanzvorstand von HDI wird Thorsten Pauls.

...das Landgericht Berlin in der Klage von Rossmann gegen die Spitzenverbände der Banken wegen Girocard-Entgelte am 31. Januar 2023 sein Urteil verkünden will?

...die zum Luxemburger Vermögensverwalter Quintet gehörende Merck Finck Florian Kayl, zuletzt bei der österreichischen Bank Bawag, als für den Geschäftsbetrieb verantwortlichen Chief Operating Officer verpflichtet hat?

...Jürgen Fitschen, seit Mai 2018 Aufsichtsratsvorsitzender des Dax-Wohnungskonzerns Vonovia, sich um keine weitere Amtsperiode ab Mai 2023 mehr bewirbt?