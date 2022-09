Öffentliche Finanzen : Kommunen entdecken das Bausparen

Aktualisiert am

Nicht nur Privatleute sind Kunden der Bausparkassen. Auch Schulen, Kindergärten oder Mietwohnhäuser lassen sich so finanzieren.

Noch eine Schippe: Arbeit am Betonmischer Bild: Action Press

Beim Thema Bausparen denken die meisten zunächst an die Finanzierung der eigenen vier Wände. Doch nicht nur Privatleute sind Kunden der Bausparkassen, sondern auch Kommunen. So wie die Gemeinde Rosengarten mit ihren 5200 Einwohnern im Nordosten von Baden-Württemberg. Sie hat vier Bausparverträge abgeschlossen, um den Bau einer Sporthalle zu finanzieren, wie Kämmerer Andreas Anninger berichtet. Die reinen Baukosten der neuen Halle schätzt er auf 500.000 Euro. Gerade sei die Gemeinde auf der Suche nach einem Standort für das Gebäude.

Finanzieren können die Kommunen über Bausparverträge unterschiedliche Vorhaben: Das reicht vom Bau von Wohnungen und Kindergärten über Schulen bis zur Erschließung von Baugebieten. „Entscheidende Bedeutung hat der regionale und kommunale Bezug der Investitionsmaßnahme für die Bedarfsdeckung der örtlichen Bevölkerung“, sagt ein Sprecher der LBS Südwest, der größten öffentlich-rechtlichen Bausparkasse mit Sitz in Stuttgart. Kommunen sind gewöhnlich uneingeschränkt kreditwürdig. Voraussetzung für einen kommunalen Bausparvertrag ist in der Regel, dass der Haushalt durch die Aufsichtsbehörde genehmigt ist. Das Geschäft der Bausparkassen mit den Städten und Gemeinden zieht seit längerer Zeit wieder an.