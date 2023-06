In Italien liegt die Inflation noch bei mehr als 8 Prozent - in Deutschland ist sie jetzt deutlich niedriger. Bild: REUTERS

Die Inflationsrate im Euroraum ist im Mai gefallen. Sie lag bei 6,1 Prozent, nach 7 Prozent im April, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag nach einer ersten Schätzung mitteilte.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Der Rückgang fiel stärker aus als von Analysten erwartet. Die Preise für Energie sanken jetzt im Durchschnitt sowohl gegenüber dem Vormonat als auch gegenüber dem Vorjahresmonat. Lebensmittel und Dienstleistungen verteuerten sich im Mai gegenüber April leicht. Aber da der Preisanstieg bei beidem im vorigen Jahr stärker gewesen war, gingen die jährlichen Teuerungsraten für beide Produktgruppen leicht zurück. Statistiker sprechen von einem „Basiseffekt“.

Die sogenannte Kerninflation, das ist die Teuerung ohne stark schwankende Preise wie die für Energie und Lebensmittel, sank ebenfalls, von 5,6 auf 5,3 Prozent.

Staatseingriffe spielen eine Rolle

Je nach Euroland war die Entwicklung dabei höchst unterschiedlich. In Spanien fiel die Inflationsrate auf 2,9 Prozent und liegt damit nicht mehr weit vom Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 Prozent entfernt. In Luxemburg sank sie sogar schon auf 2,0 Prozent.

In Deutschland dagegen fiel sie nach der europäischen Berechnungsweise des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), der für europäische Vergleiche verwendet wird, auf 6,3 Prozent und liegt damit also etwas über dem Durchschnitt. In Frankreich, das lange eine recht niedrige Inflationsrate hatte, ist diese jetzt mit 6 Prozent ähnlich hoch wie in Deutschland.

In Italien dagegen betrug die Inflation noch 8,1 Prozent. Noch höher war sie weiterhin in den baltischen Staaten mit 10,7 Prozent in Litauen, 11,2 Prozent in Estland und 12,3 Prozent in Lettland.

Für die Unterschiede der Inflationsraten in den einzelnen Euroländern gibt es mehrere Gründe. So ist es nicht überall gleich, wie schnell Veränderungen der Energiepreise auf die Verbraucherpreise insgesamt durchschlagen. Das ist beispielsweise in Spanien relativ stark der Fall, dort reagiert die Inflationsrate besonders auf Energiepreisveränderungen.

Auch die unterschiedlichen Staatseingriffe spielen eine Rolle. So ist die Inflationsrate in Deutschland im Mai auch durch die Einführung des Deutschlandtickets leicht gedrückt worden, weil die Preise im Regionalverkehr mit Bus und Bahn auf diese Weise im Schnitt niedriger ausfielen. Auch die verschiedenen Staatshilfen zur Abfederung der Energiepreise hatten Einfluss auf die nationalen Inflationsraten.

Nicht zuletzt aber gibt es auch ganz grundsätzliche Unterschiede in der Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftsdynamik der Euroländer, die zum Beispiel die ganze Zeit schon für höhere Inflationsraten in den baltischen Staaten sorgen.

Widerspruch zum Erleben vieler Menschen

Interessant ist die Frage: Wie belastbar ist dieser Rückgang der Inflation? Viele Menschen haben den Eindruck, das Leben wird weiter immer teurer. Schnell wird geargwöhnt, der Rückgang der amtlichen Inflationszahlen diene nur dazu, die Menschen zu beruhigen.

Umgekehrt gibt es erste Ökonomen, die meinen, die Inflation sei sogar schon zum Stillstand gekommen. Sie verweisen dazu auf die monatliche Veränderungsrate des Preisniveaus. Laut Statistikamt Eurostat lag die Teuerung im Euroraum im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat zwar bei 6,1 Prozent, im Vergleich zum Vormonat April 2023 aber genau bei: null Prozent.