Geldanlage mit ETFs : Viele Anleger fliehen aus China

Lockdown in Schanghai: Unter anderem die strikte Corona-Politik belastet die chinesische Wirtschaft und schreckt Anleger zunehmend ab. Bild: EPA

Einer der Gründe, warum ETFs bei Anlegern so beliebt sind, ist, dass sie unkompliziert und günstig auch Investitionen in Märkte ermöglichen, die auf an­derem Wege schwer zu erschließen sind. China zum Beispiel. Direkte Inves­titionen in die Finanzmärkte des Riesenreichs sind für den herkömmlichen deutschen Privatanleger kaum möglich. Dafür gibt es aber zahlreiche passive Indexfonds (ETFs), mit denen Anleger sowohl auf chinesische Aktien als auch auf Anleihen setzen können.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft.

Über Jahre war China eines der beliebtesten Anlageziele europäischer ETF-Anleger. Und so ist es bemerkenswert, wie stark sie sich seit einigen Monaten aus dem Reich der Mitte zurückziehen. Offenbar schreckt sie die Fülle der schlechten Nachrichten der vergangenen Monate ab; vor allem die harten Corona-Lockdowns und die wachsende Rivalität mit Amerika belasten die Wirtschaft.