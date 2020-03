Aktienmärkte : EZB sorgt für Stabilisierung

Das Sehnen jedes Börsenberichterstatters ist derzeit, endlich sagen zu können: Die Märkte haben sich stabilisiert und notieren knapp oder gut behauptet. Am Donnerstag scheint sich der Wunsch zunächst einmal zu erfüllen.

Der deutsche Standardwerteindex Dax notierte kurz nach Handelseröffnung mit 8599 Punkten knapp 2 Prozent im Plus und auch der marktbreite F.A.Z.-Index gewann 1,6 Prozent auf 1552 Zähler hinzu.

Anscheinend setzen die Börsianer viele Hoffnungen auf die Ankündigung eines weiteren Corona-Notpakets durch die Europäische Zentralbank (EZB). Sicher kommt auch gut an, dass EZB-Chefin Christine Lagarde auf Twitter schrieb: „Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliches Handeln“.

Der rasche Anstieg der Kurse, der zunächst nur wenige Punkte betrug, weckt Befürchtungen, dass die Reaktion auf die 750 Milliarden Euro für ein Anleihen-Notkaufprogramm, mehr ein anerzogener Reflex sind. Mehr als zehn Jahre lang haben sich die Börsen daran gewöhnt, mit Käufen auf eine Lockerung der Geldpolitik zu reagieren - und vielleicht sind de Handelsprogramme noch nicht geändert. Denn die Ursache der Krise liegt ja nicht im monetären Bereich, sondern in der realen Wirtschaft.

Es steht zu hoffen, dass sich Realismus breit macht und das hieße, dass die Kurse nicht so stark steigen und sich die Volatilität legt. Dann hätten die Börsen eine düstere Realität und den Bärenmarkt zu akzeptieren begonnen. Dann bestünde eine realistische Hoffnung auf Stabilisierung, Einschätzung der tatsächlichen Effekte und später eine Erholung.

Die Terminkontrakte auf den amerikanischen S&P-500-Index deuten auf eine Stabilisierung hin. Zuletzt signalisierten sie ein Minus von 0,7 Prozent. Damit waren sie aber deutlich von größeren Verlusten zurückgekommen. Zudem stießen sie nicht schon wieder an den Rand des Kursbandes von maximal minus 4 Prozent, das die Börse Chicago vorgibt.

Die asiatischen Börsen sind am Donnerstag per saldo weiter gefallen. Der japanische Nikkei-Index gab 1 Prozent auf 16.553 Punkte nach und erholte sich von seinen Tagestiefständen; der breiter gefasste Topix legte aber knapp 1 Prozent zu. Der chinesische CSI 300 nahm einen ähnlichen Verlauf wie der Nikkei und steht 1,5 Prozent tiefer. Dagegen gaben die Kurse in Australien 3,4 Prozent nach – sicherlich eine Nachwirkung der unheilsschwangeren Rede von Premier Morrison am Mittwoch.

Analysten sind derzeit gewissermaßen sprachlos. „Die Märkte haben in der Zwischenzeit Bewegungen gemacht, die ich trotz meiner 35-jährigen unmittelbaren Börsenerfahrung so noch nie gesehen habe“, schrieb in der vergangenen Woche der technische Analyst und F.A.Z.-Gastkolumnist Wieland Staud Research GmbH in unserer Zeitung.

Niemals zuvor seien Dax, Dow & Co. so ansatzlos aus einem völlig intakten Aufwärtstrend heraus so haltlos und weitgehend in sich zusammengebrochen. „Niemals zuvor haben die Märkte in so kurzer Zeit so viele mächtige Unterstützungen verzögerungsfrei unterboten. Niemals zuvor habe ich beobachten müssen, wie sich eine herausragend gute technische Ausgangssituation binnen eines Tages, dem Rosenmontag 2020, in Schall und Rauch aufgelöst hat.“

Man werde anerkennen müssen, dass das weitestgehende Fehlen historischer Vergleichsmöglichkeiten die Aussagekraft jedweder Analyse einschränke. Extrem außergewöhnliche Entwicklungen an den Finanzmärkten fänden ihre Begründung meist in ebenso außergewöhnlichen Entwicklungen in der realen Welt. Deshalb dürften alle klassischen konjunkturellen Erholungsszenarien erst einmal ausgeschlossen sein. „Das wäre zu normal.“