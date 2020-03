Devisenfachmann im Interview : „Der Euro ist aktuell ein sicherer Hafen für Anleger“

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Wer schichtet denn gerade in den Euro um?

Vermutlich viele international ausgerichtete Investoren generell. Und dann vermutlich auch diejenigen, die versucht haben, mit sogenannten Carry-Trades Geld zu verdienen, also in der jüngeren Vergangenheit in Euro Kredite aufnahmen und die in Dollar anlegten, um am Zinsunterschied zu verdienen in der Erwartung, dass der erst einmal bestehen bleibt. Die werden ihre Position nun glattstellen. Darauf deutet zumindest hin, dass wir in der vergangenen Woche eine wirklich substantielle Bewegung des Euro nach oben gesehen haben.

Die Finanzminister und Notenbank-Präsidenten der G-7-Länder haben gerade ihre Mitteilung zur heutigen Telefonkonferenz veröffentlicht. Was halten Sie davon?

Das G7-Statement war eher enttäuschend. Dennoch erwarten wir, dass die Federal Reserve deutlich ihren Leitzins senken wird und auch andere Zentralbanken folgen werden, freilich weniger aggressiv. Der Grad der Koordination scheint gering zu sein, aber mehr ist bei den unterschiedlichen Ausgangssituationen der Zentralbanken wohl nicht drin. Die Fed hat wie gesagt noch deutlichen Zinssenkungs-Spielraum, die EZB und die japanische Zentralbank hingegen kaum.