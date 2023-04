Am Tag vor Bekanntgabe der Quartalszahlen hat der Aufsichtsrat der Deutschen Bank über eine Neuordnung des Vorstandes und ein Kostensenkungsprogramm beraten. Nach Informationen der F.A.Z. wird das für das Amerikageschäft verantwortliche Vorstandsmitglied Christiana Riley die Deutsche Bank verlassen. Die 1978 geborene Amerikanerin hatte Anfang 2020 mit viel Elan das von vielen Rechtsfällen gebeutelte US-Geschäft übernommen und gerade Positionen im Investmentbanking diverser besetzt. Laut Geschäftsbericht allerdings erreichte Riley im Vergleich zu anderen Vorstandsmitgliedern zuletzt wenige Ziele. Nun zieht es sie offenbar zur spanischen Bank Santander, wie in Finanzkreisen zu hören ist.

Neu in den Vorstand der Deutschen Bank berufen werden soll nach Informationen der F.A.Z. der 50 Jahre alte Claudio de Sanctis. Der Italiener soll große Teil der Ressorts von Karl von Rohr übernehmen, dessen Ende Oktober 2023 auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Einen Teil der Aufgaben von Rohrs – etwa den Vorsitz im Aufsichtsrat der Fondsgesellschaft DWS – könnte auch der stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Finanzvorstand James von Moltke übernehmen. Die Aufsichtsratssitzung dauerte bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch an. Sprecher der Deutschen Bank wollten keine Kommentare abgeben.

Als Nachfolger kommen nur zwei Personen infrage

In der Deutschen Bank kommen eigentlich nur zwei Personen als Nachfolger für Privatkunden-Vorstand Karl von Rohr infrage: Der Italiener Claudio de Sanctis und der gebürtige Hamelner Lars Stoy. Beide sind 50 Jahre alt, gehören dem erweiterten Konzernvorstand (Group Management Committee) an und tragen dort für das Privatkundengeschäft Verantwortung. Während Stoy in der Postbank Karriere machte und dann 2021 – ein Jahr nachdem die Deutsche Bank die Tochtergesellschaft Postbank endgültig verschmolzen hat – zum Leiter des gesamten deutschen Privatkundengeschäfts aufstieg, ist de Sanctis seit 2020 für das internationale Privatkundengeschäft verantwortlich. Dieses umfasst einfaches Privatkundengeschäft, das die Deutsche Bank mit Filialen in Italien, Spanien, Belgien und Indien betreibt, vor allem aber auch die globale Vermögensverwaltung (Wealth Management), in der reiche Privatleute rund um den Globus vor allem auch in den USA und Asien betreut werden.

Da von Rohr im Vorstand der Deutschen Bank bis Ende Oktober auch für Vermögensverwaltung verantwortlich ist, wirkt der 2018 von der Credit Suisse zur Deutschen Bank gestoßene de Sanctis hinsichtlich seines Profils als Nachfolger von Rohrs passender. De Sanctis hat für Credit Suisse in Zürich und Singapur gearbeitet, zuvor war er für die Schweizer Bank UBS in Italien, Zürich und Genf tätig und hat zu Beginn seiner Bankkarriere ab 2020 für Barclays und Merrill Lynch in London gearbeitet. Gestartet ist der studierte Philosoph (BA von La Sapienza in Rom) ins Berufsleben als Unternehmensberater bei Lockwood in London.