Hedgefondsmanager im Porträt : Die Männer, die der Crash reich machte

Aktualisiert am

Der amerikanische Hedgefondsmanager Bill Ackman verdiente während des Corona-Crashs viel Geld – und steht dafür in der Kritik. Bild: Reuters

Der amerikanische Börsensender CNBC ist normalerweise nicht der Ort, an dem über Leben und Sterben, über Himmel und Hölle gesprochen wird. Dort werden eher handfeste Fragen verhandelt, es geht um steigende und fallenden Aktienkurse, um Gewinn und Verlust.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Mitte März war davon allerdings wenig zu merken, als der Moderator den Zuschauern ein Telefoninterview mit Bill Ackman ankündigte. Ackman ist in der Finanzszene Amerikas ein Star, der Hedgefondsmanager ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Normalerweise schimpft der 53-Jährige mit einer gewissen Freude auf Firmen, die seiner Ansicht nach schlechte Arbeit machen. Und das in so deutlichen Worten, dass auch das Publikum seinen Spaß daran hat.