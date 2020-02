Razzia bei Biathlon-WM : Der Verdacht

Man muss diesen Mann schon fast bewundern. Man muss sich fragen, wie er das alles wegsteckt. Wie er nach all dem, was ihm in Antholz widerfahren ist, noch zu solchen Leistungen fähig ist. Zwar stand Alexander Loginow am Sonntag mit der russischen Staffel nicht auf dem Treppchen, aber immerhin brachte der 28-Jährige als Schlussläufer das russische Quartett noch auf Platz vier.

Direkt hinter der deutschen Viererkette, deren erste drei Läufer, Erik Lesser, Pilipp Horn und Arnd Peiffer, eine famose Leistung im Duell mit dem neuen Weltmeister Frankreich vollbracht hatten – stets auf Augenhöhe oder darüber. Ausgerechnet Schlussläufer Benedikt Doll fiel aus dem Weltklasse-Rahmen, weil er sich zu guter Letzt im Zweikampf mit Quentin Fillon Maillet eine Strafrunde leistete. Aus dem greifbaren Gold wurde am bitteren Ende nur Bronze, weil auch der norwegische Schlussläufer Johannes Thingnes Bö noch am völlig entkräfteten Doll vorbeirauschte. Die deutschen Männer hatten immerhin ihre erste Medaille. Später kündigte Lesser sein vorzeitiges Saisonende an. „Ich fahre am Sonntag nach Hause, weil sich zu Hause was geändert hat.“