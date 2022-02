Winterspiele in China : Worauf Sie bei Olympia achten sollten

Duell mit der Geschichte: Unter welchem Druck Mikaela Shiffrin steht

Mit 17 Jahren hat sie das erste Mal ein Weltcup-Rennen gewonnen. Und auch noch ein WM-Rennen. Mit 18 Jahren hat sie das erste Mal ein Olympia-Rennen gewonnen. Und auch noch eine Weltcup-Wertung. Mit 22 Jahren hat sie das erste Mal den Gesamtweltcup gewonnen. Und jetzt, mit 26 Jahren, muss Mikaela Shiffrin, die wichtigste Wintersportlerin der Vereinigten Staaten, mit den Erwartungen leben, die sie mit 17, 18 und 22 in ihrer Heimat ausgelöst hat. Sie muss damit leben, dass man dort vor fast allen Ski-Alpin-Rennen der Olympischen Spiele in Peking eines erwartet: dass sie gewinnt.

„Mal schauen“, sagte Shiffrin nun in einem Telefoninterview mit der „Washington Post“. Der Reporter er­reichte sie in Österreich, wo sie sich zwischen Weihnachten und Silvestermit dem Coronavirus infiziert hatte. Sie saß danach in einem Hotelzimmer fest. Ihr Fitnessprogramm: Klimmzüge am Bettgestell und Übungen mit einer 15-Kilogramm-Platte. Sie sagte: „In meiner Karriere habe ich in der Saison nie länger als vier Tage oh­ne Skifahren verbracht.“