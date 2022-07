WM-Bronze für Frauen-Staffel : „Ein Traum – ich hoffe, ich wache nicht auf“

Aktualisiert am

Erst sprinten, dann abheben: Die deutschen Frauen holen WM-Bronze in der Sprintstaffel. Bild: dpa

„Ich musste im Ziel wirklich überlegen. Ich war gerannt, ich wusste, was mein Job ist und war dann bei: eins, zwei – Moment mal: drei.“ Rebekka Haase, Schlussläuferin der deutschen Sprintstaffel, konnte nicht fassen, dass sie gerade Dritte der Leichtathletik-Weltmeisterschaft geworden war: „Ich musste sofort umkehren und mich bei Gina vergewissern. Das ging nicht in meinen Kopf rein.“

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin.

Die Endläufe der Sprintstaffeln am vorletzten Tag der WM von Eugene im US-Bundesstaat Oregon wurden zu einem Abend der Überraschungen. Das kanadische Team, in dem allein der ehemalige 200-Meter-Weltmeister Andre DeGrasse internationales Renommee hat, war nach 37,48 Sekunden sieben Hundertstelsekunden vor Team USA im Ziel, in dem 200-Meter-Weltmeister Noah Lyles, der ehemalige Sprint-Weltmeister Christian Coleman und Weltmeisterschafts-Zweiten im Sprint, Marvin Bracy liefen. Das britische Team kam vor Jamaika auf Platz drei.