Fußball-Nationalteam : Rückzug statt Attacke

Das wäre ein Spiel für jemandem von seinem Format gewesen. Mit seinen zwei Metern hätte er sich in den letzten Minuten in die hohen Bälle geworfen, die in den Strafraum segelten – um das Unheil abzuwenden, das dann doch noch über die deutsche Mannschaft hereinbrach, mit dem Ausgleichstor der Spanier in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Aber Per Mertesacker war in anderer Rolle im Stuttgarter Stadion beschäftigt, es war sein erster Einsatz als Experte für das ZDF. Mertesacker, ZDF? Richtig, da war doch noch etwas. Jene Eistonne, in die sich der ausgepumpte Mertesacker nach dem WM-Achtelfinale 2014 gegen Algerien schnurstracks begeben wollte, schien auch diesmal für die deutschen Nationalspieler vorbereitet, zumindest virtuell.