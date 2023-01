Topspiel der Bundesliga : Darum gewinnt Frankfurt gegen die Bayern

Tor

Eintracht Frankfurt: Als Bayern München einen Ersatz für den verletzten Torhüter Manuel Neuer suchte, besagten Gerüchte, dass auch Frankfurts Toptorwart Kevin Trapp ein Kandidat beim Branchenprimus sei. Doch Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche tat das als Unsinn ab und tippte auf eine von Trapps Beratern fingierte Geschichte. Später fühlte sich Krösche nicht richtig wiedergegeben. Trapp hatte in normaler Tonlage klargestellt, dass seine Seite es nicht nötig habe, sich solche Themen auszudenken. Worte der Stärke.

Trapp ist Frankfurts Titan zwischen den Pfosten. Im Hinblick auf die von ihm bisher gezeigten Leistungen in dieser Saison hält Krösche den 32-Jährigen aktuell für den besten deutschen Torhüter. Trapp wehrt schwer haltbare Bälle ab, seine Fehler reduzierte er auf ein Minimum. Der Frankfurter ist in der Form seines Lebens. Nachdem er beim 1:1 in Freiburg wegen einer Erkältung fehlte, wird er an diesem Samstag gegen die Bayern (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) wieder im Tor stehen. Die Eintracht will den bis Mitte 2024 laufenden Vertrag mit Trapp vorzeitig verlängern. Noch konnten sich beide Seiten aber finanziell nicht einigen.