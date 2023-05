Ein scharfer Kontrast tut sich auf zwischen den Szenen, die sich am vergangenen Mittwoch in einem Frankfurter Flughafenhotel beobachten ließen, und der betörenden Fußballdramatik in der ersten und zweiten Liga. In den Stadien scheint zum Showdown die Sonne, kein Bundesligaspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) ist bedeutungslos, und über allem schweben die Meisterträume von Borussia Dortmund. Der Abstiegskampf ist ein Thriller, der Hamburger SV könnte nach fünf Jahren ins Oberhaus zurückkehren, ein zuckersüßes Wochenende war der Fußballnation schon vor dem Anpfiff der ersten Partie sicher. Und dennoch wirkten die Gesichter der einflussreichsten Bundesligafunktionäre 72 Stunden vor dem sportlichen Showdown ernst und grau.

Oliver Leki vom SC Freiburg, Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt, die Interimsgeschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), sowie Präsidiumssprecher Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund sahen aus wie Politiker, die das Volk über einen Katastrophenfall in Kenntnis setzen müssen. Sie waren ausgebremst worden bei ihrem Vorhaben, einen Milliardenbetrag aus der Private-Equity-Branche in die erste und zweite Liga einzuführen, mit dem das gemeinsame Geschäftsmodell hätte modernisiert werden können. „Manchmal ist das Leben auch einfach“, sagte Watzke trocken. „Das ist Demokratie.“ Seine Miene ließ keinen Zweifel daran, dass ihn das ablehnende Votum der 36 Erst- und Zweitligavereine verärgert, ja getroffen hatte.