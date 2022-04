Kamerun-Trainer Rigobert Song : Es ist ein Wunder, dass er noch lebt

Es gab mehrere denkwürdige Dramen rund um den Globus in dieser letzten Phase der Qualifikationsspiele für die Fußball-WM. Das Spektakel zwischen Senegal und Ägypten in Dakar zum Beispiel, wo die Gäste über die gesamten 90 Minuten und auch während des Elfmeterschießens von Dutzenden Laserpointern geblendet wurden. Oder das Aus Italiens gegen Nordmazedonien.

Aber nirgends war die Achterbahnfahrt der Gefühle wilder als beim 2:1-Sieg Kameruns in Algerien. Rigobert Song, der Trainer des siegreichen Teams aus Westafrika, hob danach voller Pathos den „Kriegergeist“ seiner Spieler hervor, was ein wenig zu martialisch klingen mag in dieser konfliktreichen Zeit. Aber Song muss dieser Mangel an Sensibilität verziehen werden, denn seine „Unbezähmbaren Löwen“ hatten tatsächlich Heldenhaftes geschafft.