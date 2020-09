Rentenbetrag und Wohnort : So teuer ist die Altersvorsorge in Frankfurt

Aktualisiert am

So teuer ist die Altersvorsorge in Frankfurt

Wie viel Geld müssen die Hessen für das Leben als Rentner zusätzlich zurücklegen? Eine neue Studie gibt Orientierung. Dabei zeigt sich: Vor allem Frankfurter müssen tiefer in die Tasche greifen als alle anderen.

Private Vorsorge ist in vielen Haushalten ein ungeliebtes Thema. Es klingt kompliziert, muss aber sein. Denn längst dürfte den meisten Bundesbürgern klar sein: Die gesetzliche Rente allein wird nicht ausreichen, um nach der Berufslaufbahn den bis dahin aufgebauten Lebensstandard zu halten. Doch wie groß wird eines Tages die Lücke sein zwischen dem, was die gesetzliche Rentenversicherung überweist, und dem Betrag, den man zum Erhalt eben jenes Lebensstandards braucht?

Diese Frage hat sich auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gestellt und vom Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos untersuchen lassen, wie viel ein durchschnittlich verdienender Bürger in den 401 Landkreisen in Deutschland monatlich zur Seite legen müsste, um mit gesetzlicher Rente und privater Vorsorge auf 55 Prozent des durchschnittlichen Bruttoeinkommens (ohne Sozialversicherungsabgaben) zu kommen – und damit im Alter sein Leben so fortzuführen wie zur Berufszeit.