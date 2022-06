Interview mit Richy Müller : „Der harte Mann war ich nie“

Bei den Bad Hersfelder Festspielen ist Richy Müller, bekannt aus der„Tatort“-Reihe, als Bösewicht zu sehen: Er spielt den Erzdiakon in „Notre Dame“. Als typischer Finsterling will Müller sich aber nicht verstanden wissen.

Anstatt in den Sommerferien am Strand zu liegen, werden Sie auf der Bühne der Stiftsruine in Bad Hersfeld ackern. Warum?

Weil mir das Spielen dort Spaß macht und weil es mir eine Ehre ist, eine Hauptrolle unter der Regie von Joern Hinkel zu spielen.

Sie haben in Bad Hersfeld noch unter dem Intendanten Dieter Wedel den Inquisitor in der „Hexenjagd“ gespielt. Was ist Ihnen von der Stiftsruine in Erinnerung geblieben?

Die Stimmung. Eine Ambivalenz zwischen bedrohlich und gemütlich. Ein bisschen wie Schullandheim, weil man so lange mit den Kollegen zusammen ist, gemeinsam etwas stemmt. Das ist anders als am Stadttheater, wo alle nach der Probe oder nach der Vorstellung ihrer Wege gehen. In Hersfeld bleibt dagegen das gesamte Ensemble während der Festspiele beisammen.

In Hersfeld muss man als Schauspieler bei jedem Wetter spielen, auch bei Regen. Schreckt Sie das nicht?

Nein, überhaupt nicht. Dort zu spielen hat etwas Abenteuerliches. Bei „Hexenjagd“ etwa hatten wir mal solche Regengüsse, dass die Vorstellung kurz unterbrochen werden musste und wir erst danach bei leichtem Regen weitermachen konnten. Hier kann man nicht mimosenhaft sagen: Tut uns leid, wir können nicht weiterspielen. Aber das Publikum sitzt ja im Trockenen, und das ist das Wichtigste.

Die Bühne dort ist riesig, der Zuschauerraum ebenso. Wie besteht man als Schauspieler in so einem großen Raum?

Fünfzig Prozent der Schauspielerei besteht meiner Ansicht nach aus Anwesenheit. Viele Menschen sind ja in Gedanken außer sich und denken immer daran, was als Nächstes kommt. Ich bin im Laufe der Jahre eher dazu gekommen, den Moment zu leben und nicht an morgen zu denken.

Was braucht man über die Präsenz hinaus auf der Bühne noch?

Die Sache ernst nehmen, sie mit Leben ausfüllen. Sie zur eigenen Sache machen und sich nicht einfach etwas überstülpen. In „Notre Dame“ werde ich versuchen, Claude Frollo zu sein und die Figur mit Leben zu erfüllen.

Was ist dieser Claude Frollo für ein Mensch?

Eine finstere Figur, die sich mit Theologie beschäftigt und viele Religionen durchforstet hat, aber nie irgendwo angekommen ist und den Glauben an Gott verloren hat. Ihm passiert das Schlimmste, was einem Geistlichen passieren kann: Er rutscht in die Fleischeslust. Frollo ist extrem in die Zigeunerin Esmeralda verliebt, er will sie besitzen und lässt sie töten, als das nicht klappt. Trotzdem lag auch dieser Mann einst in der Wiege, und die Leute waren von dem Baby entzückt. Diesen Aspekt darf man nicht vergessen.

Eine zwiespältige Figur offenbar. Ist sie Ihnen auf den Leib geschneidert?

Nein, überhaupt nicht. Ich ruhe in mir, denn ich bin relativ früh in meinem Leben zu dem Schluss gekommen, dass Demut und Zufriedenheit Glück bringen und dass das Streben nach immer mehr einen nur unter Druck setzt.

Ein Schauspieler ohne Ehrgeiz?

Ich habe die Sachen immer auf mich zukommen lassen und nie Klinken geputzt. Alles, was ich als Schauspieler übernommen habe, konnte ich guten Gewissens spielen. Ich habe zwar darunter gelitten, dass ich manchmal lange keine Arbeit hatte und ich mit Schulden umgehen musste. Aber Geldschulden sind einfacher zu tragen als Schulden, die auf der Seele lasten. Heute bin ich relativ entspannt – das ist eine gute Basis, um eine zerrissene Persönlichkeit zu spielen. Einen schlechten Schlittschuhläufer kann man nur richtig spielen, wenn man gut Schlittschuh laufen kann.

Wie kamen Sie zu der Rolle in Bad Hersfeld?

Ich habe mich nicht beworben, ich habe mich überhaupt noch nie um eine Rolle bemüht. Der Intendant Hinkel kennt mich von meinem Spiel in der „Hexenjagd“ und hat mich gefragt. Er glaubt, dass ich dazu in der Lage bin, die ambivalente Figur des Frollo zum Leben zu erwecken und sie so zu spielen, dass sie dem Zuschauer nicht egal ist.

Im Film war der bucklige Glöckner Quasimodo eine Paraderolle für den großen Charles Laughton. Hätten Sie vielleicht lieber diesen Part übernommen?

Nein, der Glöckner ist ja ein junger Mann, der Sohn von Frollo. Ich gehöre mittlerweile zu den etwas reiferen Herren.

Was hat uns der 1831 erschienene Roman „Notre-Dame“ heute noch zu sagen?

Hier geht es wie heute um die Angst vor dem Fremden. Mir fällt auch der Ukrainekrieg ein. Claude Frollo kann Menschen hinrichten lassen. Wie heute der Mann im Kreml die Macht besitzt, das im großen Stil zu tun und ein ganzes Nachbarland verwüsten zu lassen.

Als junger Schauspieler hing Ihnen der Nimbus des harten Manns an. Was verkörpern Sie heute?

Der harte Mann war ich nie, das wurde mir angedichtet. Wenn ich meine Rollen durchforste, dann waren nur 20 Prozent finster. In 80 Prozent habe ich einen Pfarrer, einen Arzt, Anwalt, Familienvater gespielt.

Es heißt, Bösewichte seien leichter zu spielen. Stimmt das?

Als Böser muss man keine Grenzen einhalten. Aber einen biederen Menschen so zu spielen, dass er interessant wird, das ist die wahre Herausforderung.

Erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihren richtigen Vornamen?

Ja. Alte Freunde nennen mich weiter Hans-Jürgen. Und mein Vater nannte mich bis zu seinem Tod auch so.