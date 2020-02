Zeit sparen im Parkhaus : Parkschein adé

Aktualisiert am

So mancher Autofahrer kann nicht schnell genug aus dem Parkhaus kommen. In Frankfurt beginnt ein Test für Eilige: Die Erfassung des Kennzeichens soll eine schnellere Ausfahrt ermöglichen.

Ohne Warten aus dem Parkhaus fahren: Dieser Wunsch vieler Autofahrer, die zum Beispiel nach einem Konzert vor der Ausfahrt in einer Schlange stehen, weil viele Besucher gleichzeitig das Parkhaus verlassen wollen, wird sich auch mit dem neuen System der Kennzeichenerkennung nicht vollständig erfüllen. Aber das Warten könnte sich verkürzen.

Erprobt wird die neue Technik von Montag an im Frankfurter Parkhaus „Am Gericht“. An den Ein- und Ausfahrschranken werden Kameras installiert. Sie identifizieren die Kennzeichen der ein- und ausfahrenden Autos, verschlüsseln und verarbeiten sie. Der Kunde muss kein Parkticket mehr ziehen, sondern kann einfach ins Parkhaus fahren. Bevor er es wieder verlässt, muss er am Kassenautomat sein Autokennzeichen eintippen und dann wie gewohnt zahlen.

Mehr Komfort erhofft

Die städtische Parkhaus-Betriebsgesellschaft erhofft sich von dem neuen System mehr Komfort für die Kunden und vor allem ein schnelleres Ausfahren aus dem Parkhaus, weil die Fahrer an der Schranke nicht mehr ihr bezahltes Ticket in den Automaten stecken müssen. Auch die teuren Pauschalen beim Verlust des Parktickets entfielen dadurch, hebt Geschäftsführer Michael Bachmann hervor. Zudem glaubt er, dass durch die digitale Erfassung des Nummernschildes Parkzeit-Betrugsversuche verhindert werden, weil die Parkdauer nun genau bestimmbar sei.

Man setze die Technik des Anbieters Hermann Automation aus Mengerskirchen ein, dessen Parksysteme man schon seit Jahren nutze, teilt die Parkhaus-Betriebsgesellschaft mit. Nach Angaben Bachmanns funktioniert das Lesen der Kennzeichen über das neue Kamerasystem im Prinzip, es sei auch wenig störanfällig. Sollten die Kameras doch einmal ein Nummerschild nicht richtig lesen können, weil es etwa von Matsch oder Schnee verdeckt sei, könnten die Kunden wie bisher an der Einfahrt ein Parkticket ziehen.

Nur für die Dauer des Parkens

Man habe die neue Technik datenschutzrechtlich geprüft und sich an alle Vorgaben gehalten, hieß es. Die Kennzeichen würden nur für die Dauer des Parkens im System gespeichert, und dies auch noch verschlüsselt. Nach der Ausfahrt würden sie sofort wieder gelöscht.

Die Parkhaus-Betriebsgesellschaft ist mit 32 großen Parkhäusern, die etwa 18.000 Stellplätze bieten, der größte Parkraumbetreiber in der Mainmetropole. Sie bewirtschaftet zudem im Auftrag der Stadt die etwa 320 Parkscheinautomaten im Stadtgebiet. Die Parkhäuser der Betriebgesellschaft haben zwar Schnittstellen, über die die aktuelle Auslastung einer jeden Parkgarage theoretisch an übergeordnete Systeme übermittelt werden können. Doch sind diese Systeme nach Angaben des Magistrats noch nicht an das Parkleitsystem der Stadt angebunden. Daran werde zur Zeit gearbeitet.

Immer wieder kommt es vor, dass die Auslastung eines Parkhauses falsch angezeigt wird. Grund dafür sind oft Autofahrer, die ihren Wagen so abstellen, dass er zwei Parkbuchten verlegt. Theoretisch könnte man eine Technik einbauen, die jeden Stellplatz einzeln überwacht. Doch das ist laut Magistrat zum einen teuer und zum anderen baulich vielerorts schwer zu verwirklichen.