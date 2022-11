Cirque du Soleil „Crystal“ : Unter dem Eise befreit

Der Sonnenzirkus ist zurück. Nach der durch die Corona-Pandemie verursachten Insolvenz von Juni 2020, die 3500 Mitarbeitern den Job kostete und das Aus für viele Shows bedeutete, hat der kanadische Cirque du Soleil wieder Tritt gefasst und tourt wie in alten Zeiten mit mehreren Produktionen durch die Welt. Jetzt ist er mit „Crystal“ in Frankfurt gelandet, wo er noch bis Sonntag diese Show in der Festhalle zeigt.

Der Name Crystal – Kristall – ist Programm. Denn so heißt nicht nur die Hauptdarstellerin, ein Mädchen, das anders ist als die anderen, eine introvertierte Außenseiterin, die sich nicht dazugehörig fühlt und lieber in einem Buch leben würde. Die ganze Show ist Kristall, denn Schnee- und Eiskristallen bilden im Wortsinn die Basis dieser ungewöhnlichen Produktion , nämlich eine Eisfläche, auf der die Protagonisten tanzen, flitzen, wirbeln und zaubern, wie man es vorher noch nie in einer Eis-Show gesehen hat.

Gewiss, es gibt Holiday on Ice, den unverwüstlichen Klassiker, der seit fast 80 Jahren erst nur in Amerika und dann in der ganzen Welt mit seinen Eistanz-Stars das Publikum begeistert. Doch dort konzentriert sich alles auf die Eislauf-Kunst, während bei „Crystal“, der Eistanz mit klassischer Artistik verbunden wird. So etwas hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Mit diesem neuen Genre ist der Cirque du Soleil nicht ausgerutscht und auf den Hintern gefallen, er hat damit vielmehr die Eiskunst auf ein neues Niveau gehoben, wie man nun in Frankfurt sehen kann.

Schwester im Geiste von berühmten Alice im Wunderland

Die entscheidende Änderung gegenüber den bisherigen Produktionen des Cirque du Soleil besteht in dem hohen Tempo, den das Gleiten der Darsteller auf der Eisfläche ermöglicht. Mit reinem Sport hat das freilich nichts zu tun, in „Crystal“ tanzen die Protagonisten auf ihren Kufen so mühelos und elegant über die Bühne, als ob das ihre natürliche Bewegungsform wäre. Selbst die Artisten, der blitzschnelle Jongleur Agustin Bells Encarnacion, die Trapezkönigin Emma Stones oder das Strapaten-Duo Darren Trull und Hjordis Lee, bewegen sich erstaunlich sicher auf dem Eis, wiewohl ihre eigentliche Profession die Artistik ist.

Die Geschichte des Mädchens Crystal ähnelt der ihrer Schwester im Geiste, der berühmten Alice, die im Wunderland aufwacht. Bei Crystal ist dieses Wunderland die Tiefe eines Sees, in den sie stürzt, nachdem die Eisfläche unter ihr Risse bekommen hat und geborsten ist. Weil in der Festhalle die Eisbühne nicht aufbrechen und die Darstellerin nicht in nasse Tiefen versinken kann, arbeitet der Cirque du Soleil nicht nur an dieser Stelle mit raffinierten Lichteffekten, die den Wechsel von oben nach unten glaubhaft imaginieren.

In ihrer Unterwasser-Wunderwelt findet Crystal nicht nur zu sich selbst, sie trifft auf mehrere Alter Egos, die ihr für die verschieden Seiten ihrer Persönlichkeit die Sinne öffnen. Man weiß als Zuschauer manchmal gar nicht, wer nun die eigentliche, von der professionellen Eistänzerin Hjordis Lee dargestellte Crystal und wer eine Doppelgängerin ist, denn alle haben sie lange rötliche Haare und tragen fast die gleiche Kleidung.

„Crystal“ auch ein musikalisches Vergnügen

Auf ihrem Weg durch ihr Wunderland entdeckt die Protagonistin neue Orte wie die große Stadt, einen Ballsaal oder ein Gericht. Eine der schönsten Szenen spielt in einem surrealen Büro, in dem die Sekretärinnen und Sachbearbeiter rhythmisch auf ihren Schreibmaschinen hacken. Das ist nicht nur ein optisches, sondern auch ein musikalisches Vergnügen. Wie überhaupt die Musik perfekt zu den einzelnen Szenen passt, mal dargeboten über Playback, mal von Live-Musikern, die im Klezmer-Stil aufspielen.

Wie fast immer beim Cirque du Soleil werden die schwersten Nummern federleicht präsentiert, fließt eine Szene harmonisch in die andere über, sind selbst die Nebenrollen mit erstklassigen Könnern besetzt. Auch die Komik kommt nicht zu kurz. Mit seinem Fahrrad-Eiswagen kippt der großartige Clown Nate Cooper auf der Bühne um und blickt melancholisch auf die Bescherung. Lediglich der eingesprochene Text, der über Crystals Reise zu sich selbst berichtet, wirkt an manchen Stellen arg kitschig. Aber der Sonnenzirkus ist ja ein Zirkus und kein Sprechtheater.

Die Show „Crystal“ des Cirque du Soleil ist noch bis Sonntag in der Frankfurter Festhalle zu sehen. Vorstellungen am Freitag um 16 und 20 Uhr, am Samstag um 12, 16 und 20 Uhr und am Sonntag um 13 und 17 Uhr.