Im Rhein-Main-Gebiet soll eine Studie die Folgen der Minipartikel untersuchen, die aus Triebwerken von Flugzeugen kommen. Sie können gesundheitsgefährdend sein – denn sie dringen tief in den menschlichen Körper ein.

Im Landeanflug: Fachleute halten es für wahrscheinlich, dass in der Einflugschneise besonders hohe Ultrafeinstaubwerte gemessen werden. Bild: dpa

Im Umkreis von 40 bis 50 Kilometern um den Frankfurter Flughafen wird in den nächsten Jahren in einer umfassenden Studie der Ursprung von ultrafeinen Partikeln, dem sogenannten Ultrafeinstaub, untersucht. Von 2024 an wird zudem eine Wirkungsstudie auf den Weg gebracht, die binnen vier bis fünf Jahren die Wirkung des Ultrafeinstaubs auf den Menschen untersuchen soll. Sie könnte dazu dienen, dass auch für Ul­trafeinstaub gesetzliche Grenzwerte festgelegt werden, die es im Gegensatz zum Feinstaub noch nicht gibt.

Markus Hermann von Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig erklärt, warum dem Ultrafeinstaub bisher nur wenig Aufmerksamkeit zuteilwurde. „Man sieht sie nicht, und man spürt sie nicht“, umschreibt er die winzigen Partikel, die bis zu 10.000-mal kleiner als ein menschliches Haar sein können. In einem Kubikzentimeter Luft können sich bis zu 1000 der ultrafeinen Partikel befinden. „Wir wissen, dass diese Partikel schadhafte Stoffe beinhalten und Gesundheitsschäden verursachen können.“