Wohnungen für Studenten : WG gesucht – mehr denn je

Als Student eine Wohnung zu finden war noch nie einfach. Mal passt es mit den Mitbewohnern nicht, mal ist die Wohnung zu klein oder zu teuer. Oft geht die Wunschwohnung an ei­nen anderen. Doch so schwierig wie aktuell war es wohl noch nie.

Um fünf Prozent sind die Mietpreise für Studenten deutschlandweit seit dem vergangenen Wintersemester bis zum aktuellen Sommersemester gestiegen. Das ist zweieinhalb mal so viel wie im langjährigen Mittel, wie die Preisda­tenbank des Forschungsinstituts Empirica zeigt. Der Standardpreis für ein WG-Zimmer liegt demnach bei 421 Euro und damit 19 Euro höher als im Sommersemester 2021. In der strikten Pandemiephase war die Nachfrage und somit der Wohnpreis in den weniger beliebten Uni-Städten gefallen, zum Sommersemester zieht er nun aber deutlich an. Wobei in den populären Städten die Mieten für ein unmöbliertes WG-Zimmer ohnehin auch vor der Pandemie schon hoch waren. In München zahlt man mit 650 Euro deutschlandweit am meisten. Frankfurt, Hamburg und Berlin folgen mit je 500 Euro.