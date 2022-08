Invasive Arten : „Nilgänse verdrängen heimische Arten“

Herr Haubrock, wir treffen Sie im osthessischen Gelnhausen, wo Sie für die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung arbeiten und forschen. Stimmt es, dass Sie gemeinsam mit Ihren beiden Töchtern den nordamerikanischen Signalkrebs hier in der heimischen Kinzig entdeckt haben?

Entdeckt habe ich ihn nicht. Ich kenne halt die Arten und zeige sie meinen Töchtern dann. Meine Kinder interessiert das aber gar nicht so. Die sehen zum Beispiel eine Nilgans, auch eine invasive Art, und sagen: Oh, die ist aber schön.

Sie berechnen vor allem die Kosten, die durch invasive Arten in Deutschland und auf der ganzen Welt entstehen – Hunderte Milliarden Euro. Ist den Menschen klar, was invasive Arten anrichten können?

Ich glaube, das geht an vielen vorbei, vor allem in Deutschland. Uns geht es wirtschaftlich gut, in ärmeren Regionen ist das eine größere Sache. In einigen afrikanischen Ländern bringen Menschen zum Beispiel Krebse ein, weil sie einen gewissen Ertrag bringen und eine günstige Proteinquelle sind. Nach kurzer Zeit aber können diese Krebse heimische Arten verdrängen, die den Menschen dann fehlen. Es geht immer darum: Merkt man die Schäden, und wie gewichtet man sie? Wir in Deutschland haben einen anderen Bezug zur Natur. Wir blicken eher auf die Schönheit als auf den Nutzen solcher Tiere.

Ab wann gilt eine Art als invasiv?

Da scheiden sich die Geister. Einige sagen, eine invasive Art sei eine durch Menschen eingebrachte nicht heimische Art, die sich „nur“ ausbreitet. Andere sagen, sie müsse vor allem einen Schaden verursachen. Aber sobald eine Art da ist, hat sie einen Effekt. Die Schwarzmund-Grundel im Rhein zum Beispiel ist schädlich, weil sie gewisse Arten frisst, sie wird aber auch vom Zander gefressen. Die Population des Zanders wächst dadurch exzessiv. Nur auf die Ausbreitung der Art zu schauen ist zu kurz gedacht. Nur auf den Schaden zu schauen auch. In Florenz beispielsweise gibt es fast nur noch nichtheimische Aale, aber die können sich dort wegen der Dämme nicht ausbreiten. Lokal gesehen, sind diese Arten invasiv, auf Italien bezogen aber nicht. Ich bin generell gegen die Einfuhr nichtheimischer Arten, da bin ich Hardliner, um potentielle Schäden zu vermeiden. Alles was hier nicht hingehört, sollte hier nicht rumkreuchen oder fliegen.

Zurzeit beschäftigt Süddeutschland die Kalifornische Kettennatter, die schon auf den Kanaren Reptilien verdrängt hat.

Bei der Kettennatter kann ich nicht sagen, ob sie den Winter überstehen wird. Einzelne Individuen machen noch keine Invasion aus. Da muss man vorsichtig sein und sollte nicht irgendwelche Ängste schüren. Aber grundsätzlich wäre ein breites Verständnis in der Gesellschaft wünschenswert. Einzelne Menschen setzen beispielsweise exotische Tiere aus, weil die Stromkosten für das Terrarium zu hoch sind oder weil das Tier plötzlich auf einer Liste steht. Da fehlt das Wissen: Was mache ich mit so einem Tier?

Welche invasiven Arten in Deutschland sind besonders gefährlich?