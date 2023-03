Aktualisiert am

Ben Affleck und Jennifer Lopez haben wieder ein Dach über dem Kopf. Hollywoods Glamourpaar residiert künftig in einer 64 Millionen US-Dollar teuren Villa in Pacific Palisades, einem Nobelviertel im Westen von Los Angeles.

Neben acht Schlafzimmern und elf Bädern bietet das Anwesen mit Blick auf den Pazifik einen Pool, Fitnessraum und schützende Hecken.

Affleck und Lopez hatten nach der Hochzeit im vergangenen Sommer monatelang nach einem Zuhause gesucht. Nachdem sie Lopez‘ Anwesen in Bel-Air zum Verkauf angeboten hatten, kampierten sie vorübergehend in einer Mietvilla in Beverly Hills.

Dass sich die Sängerin („Let’s Get Loud“) und der Schauspieler („Argo“) jetzt ein Zuhause in Pacific Palisades kauften, hat auch mit Afflecks Kindern aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Jennifer Garner zu tun. Seraphina, Violet und Samuel, 17, 14 und elf Jahre alt, wuchsen an der Westside von Los Angeles auf und besuchen dort die Schule.

Neben Afflecks Kindern bekommen auch Lopez‘ 14 Jahre alte Zwillinge Emme und Max ein Zimmer in der Villa.