Krise der Greensill Bank : War die Bafin zu langsam?

Aktualisiert am

Eingang der Greensill Bank in Bremen Bild: EPA

Auch im Fall der Greensill Bank steht die Finanzaufsicht Bafin nun in der Kritik. Das Feuer eröffnete am Donnerstag der Bundesverband deutscher Banken (BdB), dessen Prüfungsverband die Bafin schon Anfang 2020 auf das Klumpenrisiko gegenüber Unternehmen aus dem Reich des britischen Stahlmagnaten Sanjeev Gupta der nun geschlossenen Bank hingewiesen hat. Der Prüfungsverband überwacht private Banken in der Einlagensicherung des BdB und setzt die Regeln.

„Das Management der Greensill Bank hat sich offensichtlich nicht an diese Regeln gehalten“, sagte ein BdB-Sprecher und verwies auf die von dem in Bremen sitzenden Institut forcierte Ausweitung des Geschäftsvolumens. Seit dem Jahr 2015 hat die Greensill Bank ihre Bilanzsumme von 353 Millionen auf zuletzt 4,5 Milliarden Euro vervielfacht, hauptsächlich über den Ankauf von Forderungen der mit Gupta verbundenen GFG Alliance Group. „Es war der Prüfungsverband, der die Bafin schon Anfang 2020 auf die Probleme der Greensill Bank hingewiesen hat“, sagte der BdB-Sprecher.