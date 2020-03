https://www.faz.net/-gv6-9xfnd

Aktionärstreffen trotz Corona? : „Eine Hauptversammlung ist kein Fußballspiel“ Von Inken Schönauer

- Aktualisiert am 13.03.2020 - 10:24 Bildbeschreibung einblenden Abstimmung auf einer Hauptversammlung Bild: dpa Viele der jährlichen Aktionärstreffen können wegen der Seuchenschutzvorschriften wohl nicht wie geplant stattfinden. Das Aktieninstitut fordert Einzelfallprüfungen. Kann digitale Kommunikation helfen? 1 Min. Permalink: https://www.faz.net/-gv6-9xfnd Weitersagen abbrechen Das Deutsche Aktieninstitut fordert die Zulassung von Einzelfallprüfungen bei Hauptversammlungen. „Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet sind, Hauptversammlungen abzuhalten, sollten im Dialog mit den zuständigen Behörden entscheiden, ob und unter welchen Auflagen die Durchführung möglich ist“, heißt es in einer Mitteilung des DAI „Die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft ist keine Veranstaltung wie ein Konzert oder ein Fußballspiel“, sagte Christine Bortenlänger, Geschäftsführender Vorstand des Deutschen Aktieninstituts. Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. F.A.Z. Verschiebungen von Hauptversammlungen können zu Problemen organisatorischer, aber auch rechtlicher Art führen. Neben Vorstand und Aufsichtsrat sei die Hauptversammlung das wichtigste Entscheidungsgremium einer Aktiengesellschaft. Dort wird auch über die Dividende entschieden. Wird der Gewinnverwendungsbeschluss nicht getroffen, wird auch keine Dividende gezahlt. „Dies ist problematisch, weil beispielsweise Pensionsfonds die Dividenden regelmäßig in ihre Rentenzahlungen fest einplanen.“ Mehr zum Thema 1/ Die Anwaltskanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek weist in Bezug auf die Durchführung von Hauptversammlung auf das besondere Problem der Risikogebiete hin. „Sofern Hauptversammlungen in einem Risikogebiet durchgeführt werden oder eindeutige Umstände vorliegen, die zu einer behördlichen Untersagung führen, gehen wir von einem erheblichen Risiko für die Anfechtbarkeit von auf der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse aus“, heißt es in einem Fachbeitrag der Wirtschaftkanzlei. Sowohl das DAI als auch die Anwälte weise darauf hin, dass das Aktiengesetz mittlerweile diverse Möglichkeiten für den Einsatz neuer Medien bei der Durchführung der Hauptversammlung vorsieht. Ein Aktionärstreffen vollends in das Internet zu verlegen ist rechtlich allerdings nicht möglich. true Zur Startseite Permalink: https://www.faz.net/-gv6-9xfnd Weitersagen abbrechen

Topmeldungen Bayerns Ministerpräsident kündigt umfassende Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus an. Auch im Saarland, Niedersachsen und in Berlin ist von Montag an coronafrei. In Hessen ändert sich zunächst nur für Abiturienten was. Die Deutsche Fußball Liga will den Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga unterbrechen. Der Spieltag an diesem Wochenende soll aber so weit möglich weiter ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden. Eine Studie behauptet, dass die Intensivstationen in Deutschland im Mai mit Covid-19-Patienten voll sein werden. Die Diskussion über die deutsche Kliniklandschaft läuft auf Hochtouren. Nach dem schwarzen Donnerstag starten die Aktienbörsen etwas fester. Sie können das anfängliche Kursplus aber nicht halten – das Coronavirus hält die Anleger im Griff.

Newsletter Immer auf dem Laufenden Sie haben Post! Abonnieren Sie unsere FAZ.NET-Newsletter und wir liefern die wichtigsten Nachrichten direkt in Ihre Mailbox. Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut. Bitte wählen Sie einen Newsletter aus. Newsletter wählen Newsletter für Deutschland

DER TAG – Am frühen Morgen

Hauptwache

DER TAG - Am Morgen

Politik-Analysen

DER TAG - Am Mittag

Finanzen-Analysen

Wirtschaft

Sport-Analysen

DER TAG am Nachmittag

Themen des Tages

Rhein-Main

DER TAG - Am Abend

Wissenschaft

Frankfurter Allgemeine Stil

Literatur

Familie

Einspruch Bitte tragen Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Abonnieren Vielen Dank für Ihr Interesse an den F.A.Z.-Newslettern. Sie erhalten in wenigen Minuten eine E-Mail, um Ihre Newsletterbestellung zu bestätigen.

{"show_ads": true, "numFound": 3, "docs": [{"doc_type": "artikel", "isins": ["DE0008469008"], "create_date": "2020-03-13T08:03:46Z", "title": "Dax-Erholung verpufft schnell wieder", "url": "https://www.faz.net/aktuell/finanzen/corona-angst-an-der-boerse-dax-erholung-verpufft-schnell-wieder-16677345.html", "teaser_img_url": "https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/wirtschaft/1609289725/1.6675463/article_teaser_ressortmodul/massive-kursverluste-am.jpg", "section": "finanzen", "faz_plus": false, "change_date": "2020-03-13T09:32:38Z", "teaser": "Nach dem schwarzen Donnerstag starten die Aktienb\u00f6rsen etwas fester. Sie k\u00f6nnen das anf\u00e4ngliche Kursplus aber nicht halten \u2013 das Coronavirus h\u00e4lt die Anleger im Griff.", "supertitle": "Corona-Angst an der B\u00f6rse", "source": "ala.", "teaser_img_subline": "Massive Kursverluste am Aktienmarkt: Eine schwarze B\u00f6rsenwoche geht heute zu Ende.", "date": "2020-03-13T08:03:46Z", "resource": "FAZ", "doc_id": "1.6677345", "payload": {"headline_short": "Dax-Erholung verpufft schnell wieder", "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Reuters\", \"last_publication\": \"2020-03-13T09:01:08.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/wirtschaft/1609289725/1.6675463/massive-kursverluste-am.jpg\", \"section\": \"wirtschaft\", \"published\": \"2020-03-09T12:43:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Massive Kursverluste am Aktienmarkt: Eine schwarze B\\u00f6rsenwoche geht heute zu Ende.\", \"source\": \"Reuters\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-03-13T09:01:08.000+0100\", \"title\": \"65858958\", \"first_publication_date\": \"2020-03-09T12:43:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6675463\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/wirtschaft\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2020-03-13T09:32:39Z", "committed": "2020-03-13T09:32:38Z", "seo_description": "", "seo_title": "Corona-Angst an der B\u00f6rse: Dax-Erholung verpufft schnell wieder", "source": "ala.", "first_publication": "2020-03-13T08:01:07.808Z", "teaser_img_id": "1.6675463", "published": "2020-03-13T08:03:46.543Z", "date_changed": "2020-03-13T09:32:38Z", "first_publication_date": "2020-03-13T08:01:07.808Z", "coords": ["40.7063890000000000,-74.0094440000000000"], "image_pages_json": "[{\"url\": \"/aktuell/finanzen/corona-angst-an-der-boerse-dax-erholung-verpufft-schnell-wieder-16677345/massive-kursverluste-am-16675463.html\", \"image_id\": \"1.6675463\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Reuters\", \"last_publication\": \"2020-03-13T09:01:08.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/wirtschaft/1609289725/1.6675463/massive-kursverluste-am.jpg\", \"section\": \"wirtschaft\", \"published\": \"2020-03-09T12:43:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Massive Kursverluste am Aktienmarkt: Eine schwarze B\\u00f6rsenwoche geht heute zu Ende.\", \"source\": \"Reuters\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-03-13T09:01:08.000+0100\", \"title\": \"65858958\", \"first_publication_date\": \"2020-03-09T12:43:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6675463\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/wirtschaft\", \"description\": \"\"}}]"}, "subsection_paths": "/aktuell/finanzen", "dpa_nitf_fixture": ""}, {"doc_type": "video", "isins": ["DE0008469008"], "create_date": "2020-03-12T16:15:43Z", "title": "Coronavirus l\u00e4sst Aktienkurse abst\u00fcrzen", "url": "https://www.faz.net/aktuell/finanzen/coronavirus-laesst-aktienkurse-abstuerzen-16677402.html", "teaser_img_url": "https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/942593493/1.6677422/article_teaser_ressortmodul/65884465.jpg", "section": "finanzen", "faz_plus": false, "change_date": "2020-03-13T08:45:55Z", "teaser": "Die Coronavirus-Pandemie l\u00f6st panikartige Reaktionen an den Aktienm\u00e4rkten aus. Der Deutsche Aktienindex notierte am Donnerstag mehr als zehn Prozent im Minus. EZB-Chefin Christine Lagarde sieht die Wachstumsaussichten der europ\u00e4ischen Wirtschaft massiv bedroht. ", "supertitle": "Schwarzer Donnerstag", "date": "2020-03-12T16:15:43Z", "doc_id": "1.6677402", "payload": {"video_durations": ["56", "56", "56"], "headline_short": "Coronavirus l\u00e4sst Aktienkurse abst\u00fcrzen", "show_on_multimedia_overview": true, "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"dpa\", \"last_publication\": \"2020-03-13T09:45:56.000+0100\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/942593493/1.6677422/65884465.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2020-03-12T00:00:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"source\": \"dpa\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-03-13T09:45:56.000+0100\", \"title\": \"65884465\", \"first_publication_date\": \"2020-03-12T00:00:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6677422\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2020-03-13T08:45:55Z", "published": "2020-03-12T16:15:43.97Z", "video_urls": ["https://www.youtube.com/embed/UN-olfOMLFY?vq=hd1080", "https://www.youtube.com/embed/UN-olfOMLFY?vq=hd720", "https://www.youtube.com/embed/UN-olfOMLFY?vq=hd360"], "teaser_img_id": "1.6677422", "committed": "2020-03-13T08:45:55Z", "date_changed": "2020-03-13T08:45:56Z", "first_publication_date": "2020-03-12T16:15:43.97Z"}, "subsection_paths": "/aktuell/finanzen"}, {"doc_type": "artikel", "isins": ["XC0009692440"], "create_date": "2020-03-13T04:17:30Z", "faz_plus": false, "title": "Asiens Aktienkurse taumeln weiter abw\u00e4rts", "url": "https://www.faz.net/aktuell/finanzen/virus-pandemie-asiens-aktienkurse-taumeln-weiter-abwaerts-16677253.html", "teaser_img_url": "https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/1189666261/1.6677257/article_teaser_ressortmodul/tokios-boerse.jpg", "section": "finanzen", "author": "Patrick Welter, Tokio", "change_date": "2020-03-13T04:19:42Z", "teaser": "Die B\u00f6rsen in Asien st\u00fcrzen weiter ab. In einer Dringlichkeitssitzung wollen die japanische Regierung, die Bank von Japan und die Finanzdienstleistungsaufsicht nun \u00fcber die Lage beraten. ", "supertitle": "Virus-Pandemie", "source": "FAZ.NET", "teaser_img_subline": "Tokios B\u00f6rse", "date": "2020-03-13T04:17:30Z", "resource": "FAZ", "doc_id": "1.6677253", "payload": {"headline_short": "Virus-Pandemie: Asiens Aktienkurse taumeln weiter abw\u00e4rts", "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"dpa\", \"last_publication\": \"2020-03-13T05:17:31.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/1189666261/1.6677257/tokios-boerse.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2020-03-10T00:00:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Tokios B\\u00f6rse\", \"source\": \"dpa\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-03-13T05:17:31.000+0100\", \"title\": \"65881861\", \"first_publication_date\": \"2020-03-10T00:00:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6677257\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2020-03-13T04:19:42Z", "committed": "2020-03-13T04:19:42Z", "seo_description": "Virus-Pandemie: Asiens Aktienkurse taumeln weiter abw\u00e4rts ", "seo_title": "Virus-Pandemie: Asiens Aktienkurse taumeln weiter abw\u00e4rts", "source": "FAZ.NET", "first_publication": "2020-03-13T04:17:30.625Z", "teaser_img_id": "1.6677257", "published": "2020-03-13T04:17:30.625Z", "date_changed": "2020-03-13T04:19:42Z", "first_publication_date": "2020-03-13T04:17:30.625Z", "coords": ["35.1561110000000000,136.0600000000000000"], "image_pages_json": "[{\"url\": \"/aktuell/finanzen/virus-pandemie-asiens-aktienkurse-taumeln-weiter-abwaerts-16677253/tokios-boerse-16677257.html\", \"image_id\": \"1.6677257\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"dpa\", \"last_publication\": \"2020-03-13T05:17:31.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/1189666261/1.6677257/tokios-boerse.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2020-03-10T00:00:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Tokios B\\u00f6rse\", \"source\": \"dpa\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-03-13T05:17:31.000+0100\", \"title\": \"65881861\", \"first_publication_date\": \"2020-03-10T00:00:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6677257\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}}, {\"url\": \"/aktuell/finanzen/virus-pandemie-asiens-aktienkurse-taumeln-weiter-abwaerts-16677253/tokios-boerse-16677257.html\", \"image_id\": \"1.6677257\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"dpa\", \"last_publication\": \"2020-03-13T05:17:31.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/1189666261/1.6677257/tokios-boerse.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2020-03-10T00:00:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Tokios B\\u00f6rse\", \"source\": \"dpa\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2020-03-13T05:17:31.000+0100\", \"title\": \"65881861\", \"first_publication_date\": \"2020-03-10T00:00:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6677257\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}}]"}, "subsection_paths": "/aktuell/finanzen", "dpa_nitf_fixture": ""}]} {"isins": {}, "empty": true}