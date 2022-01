Skisprung-Sorgen bei Tournee : Was ist los in Österreich?

Was ist los in Österreich?

Frustabbau auf Eis. Schon bevor das Wetter Kapriolen schlug und der heftige Föhneinbruch das Springen am Bergisel unmöglich machte, gingen die Österreicher fremd. Eisstockschießen statt Skispringen – mittlerweile schon ein Klassiker im Team Austria, wenn die stressige Tour für einen Tag innehält. Bei dem Zeitvertreib am Seefelder Sportzentrum Olympia haben Kraft und Kollegen eine gute Figur gemacht. Wenigstens dort, muss man sagen. Denn wieder einmal hat sich die Vierschanzentournee nicht zu dem entwickelt, was man sich bei den Machern beim Österreichischen Skiverband in der Innsbrucker Olympiastraße erhofft hat.

Der letzte Sieg bei dem deutsch-österreichischen Skisprungspektakel? Winter 2014/2015, Stefan Kraft. Der heute immer noch als Spitzenkraft das Skisprungteam anführende Weltmeister von Oberstdorf 2021 war der letzte in einer außergewöhnlichen, einmaligen Serie. Siebenmal nacheinander triumphierten von 2009 an Sportler aus Austria. Es war das glorreiche Team der sogenannten „Super-Adler“, geformt vom einstigen Rekordtrainer Alexander Pointner. Pointner verfolgt seit Jahren das eher betrübliche Treiben der österreichischen Mannschaft unter anderem als Kolumnist der „Tiroler Tageszeitung“, für die er mit spitzer Feder oft den Finger in eine Wunde legt, die in der Alpenrepublik für große Schmerzen sorgt.