Vierschanzentournee : Kamil Stoch ist der Stolz Polens

Aktualisiert am

Seit Jahren prägt Kamil Stoch den Skisprungsport in seiner Heimat wie kein anderer. Nun steht der Pole vor seinem dritten Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee. Die Konkurrenz ist zunehmend frustriert.

Bei so viel Klasse kann man schon einmal die Contenance verlieren. Halvor Egner Granerud jedenfalls hatte seine Nerven nicht im Griff, als Kamil Stoch zuschlug. Es sei „furchtbar nervig, Stoch wieder gewinnen zu sehen“, schimpfte Granerud unmittelbar nach dem Springen in Innsbruck. „Er springt nicht so verdammt gut, aber er hat gute Ergebnisse.“ Wieder einmal, denn auf Stoch ist Verlass.

Vor allem die Vierschanzentournee, diese Stressveranstaltung binnen einer guten Woche, ist sein Ding. Zwei Mal schon, 2017 und 2018, hat der große Skispringer hier seine Klasse gezeigt und die Tournee gewonnen. Bei seinem ersten Coup machte er es wie Sven Hannawald. Er gewann alle vier Springen von Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Grand Slam. Hannawald war damals der Erste, der im Auslauf der Schanze auf Stoch zulief und sich huldvoll verbeugte.