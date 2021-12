Vierschanzentournee : Geigers chancenreiche Jagd auf den Goldenen Adler

Das Lob kam aus berufenem Munde. „Karl hat es sehr gut gemacht. Er stand unter Strom.“ Bundestrainer Stefan Horngacher wusste genau, dass dieser Wettkampf ein spezieller für Karl Geiger werden würde. Schließlich war es sein Heimspringen auf seiner Heimschanze am Oberstdorfer Schattenberg, nur wenige Hundert Meter von seinem Zuhause entfernt. Mit einem Sieg wie im Vorjahr ist es diesmal nichts geworden. Doch wichtiger als Plätze sind im Kampf um den Goldenen Adler der Vierschanzentournee Punkte. Die lassen sich bei diesem grenzüberschreitenden Skisprung-Spektakel bequem ausrechnen. Die Punktedifferenz geteilt durch 1,8 ergibt den Rückstand in Metern.

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

3,39 Meter liegt Geiger, der 295,9 Punkte auf seinem Tourneekonto hat, hinter dem spätestens jetzt zum Topfavoriten aufgestiegenen Ryoyu Kobayashi (302). Der Japaner hat der Konkurrenz mit einem famosen zweiten Sprung das Spektrum seines großen Könnens gezeigt. 141 Meter – es war der Satz des Tages an einem Tag, an dem sich abermals Wolkenbrüche über Oberstdorf ergossen und den am Ende hoch spannenden und attraktiven Wettkampf zu einer ganz besonderen Herausforderung machten. „Ich habe mich gefreut, dass immer wieder verkürzt wurde“, sagte Geiger zur Strategie der Jury, einzelne Springer immer wieder aus anderen Luken heraus in die Anlaufspur zu schicken. Geiger sprang 131 Meter, büßte wegen der Bonuspunkte aber kaum etwas auf Kobayashi ein. „Der Sprung war gut, aber er war nicht so gut, wie ich es kann.“

Was Geiger kann, wird er in den kommenden Tagen noch ausgiebig zeigen können. Die Hatz zwischen den Orten und Ländern geht mit hohem Tempo weiter. Gestern noch Oberstdorf, heute schon Garmisch-Partenkirchen, dann Innsbruck und zum Finale am Dreikönigstag Bischofshofen. „Wir fahren mit einem guten Gefühl nach Garmisch“, sagte Bundestrainer Horngacher später am Abend in seiner Analyse. „Es war eine ziemlich gute Nummer heute.“

Der 52 Jahre alte Tiroler konnte sich darüber freuen, dass mit Markus Eisenbichler (7.) und Stephan Leyhe (9.) zwei weitere Athleten seines ambitionierten Teams den Sprung unter die besten zehn schafften. Die Disqualifikation von Severin Freund, dessen Anzug von den Kontrolleuren moniert wurde, bedauerte Horngacher. „Severin war schon aufgebracht. Aber er ist Vollprofi, er steckt das weg.“ Der Trainer warb um Verständnis dafür, dass nicht nur die Deutschen, sondern auch die anderen Nationen gerade vor und für die Tournee ausgiebig am Material tüfteln. „Bei den Anzügen muss man am Limit sein, sonst hat man keine Chance“, sagte Horngacher.

Hat Geiger Chancen, die Vierschanzentournee zu gewinnen? Selbstverständlich. Nichts ist verloren, alles ist noch möglich. „Karl war sehr angespannt. Schon in der Vorbereitung bei den Imitationen war es nicht ganz so eine feine Klinge wie sonst. Aber jetzt kann er leichter an die Sache herangehen“, sagte der Bundestrainer, der wusste: „Er hat eine schwierige Situation super gemeistert.“