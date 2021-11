Probleme der Rodler : Kritik an Pekings Protzbau

Angesichts der gigantischen Olympia-Bahn im Xiaohaituo-Gebirge in der Nähe von Peking zeigte sich Rodler Felix Loch irritiert: „Muss man unbedingt so protzen?“, fragte der 13-fache Weltmeister vor dem Weltcup-Auftakt auf dem Mega-Bauwerk, der auch als Test-Event für die Winterspiele von Peking dient. Neben den knallharten Corona-Regeln sorgt Chinas Gigantismus bei den Olympia-Probefahrten in Yanqing für ein gespaltenes Meinungsbild bei Rodlern und Bobfahrern.

Besonders genervt war die viermalige Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger. Nach einem Irrtum in der Kontaktverfolgung musste sie in die Corona-Isolation und beklagte schlechtes Essen und fehlende Bewegungschancen. Teamkollege Loch fand es „frustrierend, wenn du den ganzen Tag auf dem Zimmer sitzen musst und nur zum Training an die Bahn rausdarfst“. Die Testwettkämpfe für Olympia empfindet der 32 Jahre alte Routinier nicht nur sportlich als „Herausforderung“.

Doch es gibt auch andere Ansichten. Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich, der Anfang Oktober die Testrennen im kleinen und großen Bob gewann, schwärmte geradezu von den Fahrten im Eis-Labyrinth. 16 Kurven schlängeln sich auf knapp 1,9 Kilometer Länge durch die Berge. Für den Sachsen ist ein neuer „Superlativ“ geschaffen worden. „Inmitten des Xiaohaituo-Gebirges ist sie sowohl fahrerisch als auch touristisch ein Highlight“, meinte Friedrich, der bei den Winterspielen vom 4. bis 20. Februar 2022 zwei Siege anpeilt.

Selbst das Drumherum fand der Rekord-Weltmeister „ziemlich gut, viel besser als erwartet“. Auch mit dem restriktiven Vorgehen der chinesischen Beamten hatte der Bobpilot gerechnet. „Ich denke, es wird bei den Spielen viel lockerer werden, wenn wir im Dorf sind“. Die Sportler hätten dann ohnehin „keinen Kontakt zu anderen Leuten“, sagte er. Nach Friedrichs Auffassung werde derjenige gewinnen, „der am Entspanntesten ist, der sich auf alle Gegebenheiten einstellen kann und nicht dran rummosert“.

Vorstandschef Thomas Schwab vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland bezeichnete die neue Bahn als „die spektakulärste Sportanlage, die wir jemals gebaut haben. Auf der anderen Seite hat sie auch ihren Preis, doch es ist auch immer eine Frage des Auftraggebers“, sagte Schwab. Zudem sei der sportliche Wert sehr hoch. „Die Bahn ist sehr anspruchsvoll, weil für alle drei Disziplinen fast in jeder Kurve völlig andere Prinzipien anzusetzen sind“, sagte Rodel-Bundestrainer Norbert Loch.

Gezerre um Ausreise von Sochowicz

Der polnische Rodler Mateusz Sochowicz stürzte bei den ersten Testfahren schwer, allerdings durch eine versehentlich errichtete Sperre. Anschließend haben die strengen chinesischen Pandemie-Regeln seinen Rückflug massiv erschwert. Das Gezerre um die Heimreise des Sportler verdeutlichte die möglichen Komplikationen, denen Athleten und andere Teilnehmer der Olympischen Winterspiele im Februar in Notfällen ausgesetzt werden können.

Nach der Behandlung seines komplizierten Unterschenkelbruchs und Schnittverletzungen habe Sochowicz nicht einfach mit einer Verkehrsmaschine heimfliegen können, bestätigten informierte Kreise am Donnerstag in Peking polnische Medienberichte. Als Grund habe die chinesische Seite geltend gemacht, dass der 25-Jährige noch nicht lange genug in China gewesen sei, um die Quarantäne-Vorschriften zu erfüllen und sich damit auch frei bewegen zu können. Letztlich erlaubten die chinesischen Luftfahrtbehörden dem Sportler aber, mit einer Frachtmaschine der chinesischen Fluggesellschaft Air China nach Mailand auszufliegen, wie das polnische Webportal Onet Sport berichtete. In der Cargo-Maschine gab es auch ein paar Passagiersitze. Von Mailand flog Sochowicz dann nach Warschau.

Drei positiv getestete Rodler

Bei den Testwettbewerben müssen sich die Teilnehmer – wie dann auch bei den Winterspielen – in „geschlossenen Kreisläufen“ bewegen, um Infektionen zu verhindern. Gastgeber China verfolgt eine strikte Null-Covid-Strategie und hat die Pandemie weitgehend unter Kontrolle.

Dennoch ist nach den Probeläufen ein weiterer Rodler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Sie nannten weder Namen noch Herkunft des Athleten. Es handelt sich um den dritten Fall, nachdem bereits vergangene Woche bei zwei Rodlern Infektionen festgestellt worden. Genau wie die beiden ersten Sportler zeigte auch der dritte Rodler nach Veranstalter-Angaben keine Symptome. Dennoch sei er zur Beobachtung in eine „Isolationseinrichtung“ gebracht worden.