Aktualisiert am

Was Lennard Kämna so besonders macht

Tour de France : Was Lennard Kämna so besonders macht

Sieg für den freien Mann: Lennard Kämna fährt in Villard-de-Lans zum Etappensieg. Es ist die erfolgreiche Generalprobe für den nächsten Aufstieg beim Team Bora-hansgrohe.

Überaus zäh und mit viel Offensivgeist ausgestattet: Lennard Kämna ist bei dieser Tour in der Weltklasse angekommen. Bild: Reuters

Er witzele gerne darüber, „was ich doch schon für ein alten Hase bin“, erzählt Lennard Kämna. Vor Kurzem hätte er mit seinen aktuell 24 Jahren im Radsport noch zu den Küken im Peloton gehört. Doch seitdem im Räderwerk nicht selten eine Generation Wunderkinder vorneweg fährt, schützt Jugend nicht mehr vor Ansprüchen. Am Dienstag war es so weit: Aus dem Zukunftsversprechen wurde ein Trumpf in der Gegenwart der Tour de France.

Kurz vor dem Zielstrich nach 164 Kilometer langer Hatz nach Villard-de-Lans richtete Kämna sich auf dem Rad auf, klopfte sich mit der Faust erst auf die Brust und reckte sie dann nach oben. Kämna hatte die 16. Etappe nach einer Attacke zwanzig Kilometer vor dem Ziel im Stile eines Solisten gewonnen. „Ich freue mich riesig. Das ganze Team hat die letzten Wochen hart, hart gearbeitet und deshalb freut es mich, dass es heute geklappt hat“, sagte der Tagessieger.