Im Streit um die Frage, ob russische und belarussische Athleten unter neutraler Flagge an den Olympischen Spielen in Paris 2024 teilnehmen sollen, hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) eindeutig Stellung bezogen: „Solange nur eine Kugel oder eine Rakete in die Ukraine geschossen wird“, sagte der Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, Jürgen Kessing, dem Sportinformationsdienst, „möchte ich nicht mit Vertretern aus Russland und Belarus an einem Tisch sitzen oder mit ihnen zusammen Sport machen.“ Kessing verdeutlichte damit, dass es in Deutschland keine einheitliche Haltung im Sport gibt.

Während der DLV, andere Fachverbände und die unabhängige Athleten-Vereinigung Athleten Deutschland e.V. gegen eine Wiederzulassung sind, in den nächsten Wochen beginnen die Qualifikationswettbewerbe, steht der Deutsche Olympische Sportbund bisher eher auf der Seite des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), wenn auch mit Einschränkungen.

Das IOC hatte die Kritik des Box-Olympiasiegers Wladimir Klitschko in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung am Samstag zurückgewiesen. „Der Olympischen Charta zu folgen, macht das IOC nicht zum Komplizen Russlands“, heißt es in einer Mitteilung des IOC. Es sei möglich, „solidarisch zur Ukraine zu stehen, ohne mit all ihren Forderungen übereinzustimmen“.

Mehr zum Thema 1/

Klitschko hatte IOC-Präsident Thomas Bach vorgeworfen, den „Aggressor“ zu vertreten: „Thomas Bach spricht die ganze Zeit von der Neutralität des IOC. Tatsache ist, dass Thomas Bach nicht neutral ist. Er vertritt eher die russischen Interessen als die olympischen Werte“, sagte der 46 Jahre alte Bruder des Bürgermeisters von Kiew: „Ich meine, man muss eine ganz klare Linie ziehen ohne Kompromisse. Wir reden über Völkermord. Herr Bach sollte nach Butscha fahren. Es ist an der Zeit, dass er die Propaganda aus Moskau mit der Realität vor Ort vergleicht.“