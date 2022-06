Buhlen um den Weltmeister : Neuer Glanz für die Eintracht mit Götze?

Eintracht Frankfurt beschäftigt sich damit, Mario Götze in die Bundesliga zurückzuholen. Hinter dem Weltmeister von 2014 liegt in Eindhoven eine starke Saison. Um dessen Dienste buhlen nun drei Klubs.

Neuer Glanz für die Fußball-Bundesliga mit einem alten Bekannten? Mit Mario Götze, dessen Comeback in Deutschlands erster Liga eine große Überraschung in diesem Transfer-Sommer wäre. Eintracht Frankfurt, der Europa-League-Sieger, beschäftigt sich tatsächlich mit der Verpflichtung des WM-Helden von 2014, der die Deutschen im Finale gegen Argentinien mit seinem Treffer zum 1:0 zum Weltmeister geschossen hatte.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hatte den heute 30 Jahre alten Götze vor Kurzem zu Gesprächen auf Mallorca getroffen. Dort machte der ehemalige Nationalspieler Urlaub. Krösche hingegen arbeitet mit Hochdruck an der Aufwertung des Kaders für die einmalige Herausforderung Champions League.

Als spielstarker Zehner ist nun der ehemalige BVB und Bayern-Profi Götze ins Frankfurter Blickfeld gerückt. Dank einer Ausstiegsklausel in Eindhoven, wo er noch einen Vertrag bis zum 1. Juli 2024 hat, könnte dieser für eine Ablösesumme in Höhe von vier Millionen Euro den niederländischen Spitzenklub in diesem Sommer verlassen. Den Betrag aufzubringen, dazu wäre die Eintracht in der Lage. Allerdings würde Götze in Frankfurt in Zukunft wohl zu den Topverdienern zählen. Die Gehaltsrangliste anführen soll Torhüter Kevin Trapp mit einem geschätzten Jahresgehalt von rund fünf Millionen Euro.

Reifer geworden

In Reihen des Pokalsiegers Eindhoven war Götze sein Geld wert. Ihm gelangen in 52 Pflichtspielen zwölf Tore, außerdem kam er in der abgelaufenen Runde auf elf Vorlagen. Sein deutscher Trainer Roger Schmidt hatte ihn nach schweren Zeiten beim BVB buchstäblich wieder in Form gebracht. Götze ist austrainierter als in Dortmund, dort hatte er im Sommer 2020 keinen neuen Vertrag erhalten. Für ihn spricht zudem, dass er reifer geworden zu sein scheint. Der Abstand zum Geschäftsbetrieb Bundesliga hat ihm offensichtlich gutgetan. In den Niederlanden gewann der kreative Offensivspieler den Spaß am Fußball zurück. Götze verfügt bei seiner Zukunftsplanung jedoch über weitere Optionen.

Von Schmidt, der zu Benfica Lissabon gewechselt ist, heißt es, dass er seinen Zögling gerne nach Portugal mitnehmen würde. Anders als die Eintracht, die sicher in der Königsklasse vertreten sein wird, muss Lissabon – der Tabellendritte der heimischen Liga – noch durch die Champions League-Qualifikation. Wirtschaftlich am lukrativsten wäre für Götze wohl ein Wechsel in die Vereinigten Staaten zu Inter Miami.

Anhängerschaft ist zwiegespalten

Der MLS-Klub aus Florida – bei dem Franchise ist David Beckham Miteigentümer – wirbt ebenfalls um die Dienste des Weltmeisters. Götze, so heißt es aus seinem Umfeld, könnte sich einen Wechsel zur Eintracht gut vorstellen. Die Frankfurter Anhängerschaft ist zwiegespalten. Schwankt in ihrer Meinung zwischen einem womöglich tollen Schachzug und einer bloßen Marketingkampagne.

Für Martin Hinteregger wäre Götze ein Gewinn als Mannschaftskollege. Er kenne ihn zwar nicht persönlich, sagte der Frankfurter Innenverteidiger in einem Interview mit dem Fernsehsender „Sky“. „Aber vom Spielertyp her würde Mario exzellent zu uns passen. Genau so jemanden brauchen wir, mit Amin Younes haben wir so jemanden verloren.“ Hinteregger hatte sich in seiner Heimat Österreich – dort richtete er am Wochenende den „1. Hinti-Cup“ in Sirnitz und Umgebung aus – in den zurückliegenden Tagen mehrmals zu Wort gemeldet. Der „Kronen-Zeitung“ sagte er, dass er seine Profi-Karriere definitiv in Frankfurt beenden werde. „Die Transfergerüchte sind Blödsinn.“

Das letzte Wort in der Sache aber ist noch nicht gesprochen. Aussteht eine Aussprache mit Krösche, die rund um den Trainingsstart in Frankfurt am 27. Juni stattfinden soll. Bei der Organisation des Turniers hatte Hinteregger zunächst mit einem rechten Politiker zusammengearbeitet, bevor er sich von ihm trennte. Im Nachhinein sei es „schockierend zu erfahren, für welche politische Richtung sein früherer Geschäftspartner stehe, sagte Hinteregger dem ORF.

Der Nationalspieler, der direkt nach Bekanntwerden der Vorwürfe für die Eintracht-Verantwortlichen nicht zu erreichen war, hatte abermals für Wirbel gesorgt. Die Frage ist nun, wie lange die Frankfurter die von Hinteregger immer wieder verursachte Unruhe noch hinnehmen wollen.

Mit Filip Kostic würde die Eintracht gerne weiter zusammenarbeiten. Am Sonntag vermeldeten italienische Medien jedoch, dass sich Kostics Berater mit Juventus Turin auf einen Dreijahresvertrag geeinigt habe. Nur der Durchbruch in der Angelegenheit ist das noch lange nicht.

Denn die Turiner müssten sich mit der Eintracht über die Höhe der Ablösesumme für den Flügelstürmer verständigen, den Hessen schwebt eine Summe zwischen 15 und 20 Millionen Euro vor. Turin hat den Frankfurtern, die eine Verpflichtung des 21 Jahre alten argentinischen Mittelfeldspielers Nicolas Castro von den Newell’s Old Boys anstreben, aber noch kein Angebot unterbreitet. Nicht mehr auf der Eintracht-Einkaufsliste ist derweil Sebastian Polter. Der Bochumer Mittelstürmer schließt sich Schalke 04 an.