Schwedens Skip Anna Hasselborg : „Curling ist mein Leben“

Sie ist Strategin und Star, zugleich Teamplayerin. Die Schwedin Anna Hasselborg und ihre Curling-Mitspielerinnen sehen sich als Familie und streben in Peking den zweiten Olympiasieg in Serie an.

„Das Gleiten macht total viel Spaß“, gibt Anna Hasselborg als erste Antwort, wenn sie beschreiben soll, warum Curling sie so fasziniert? Doch das ist nur die witzige Version zahlreicher Gedanken zu ihrem Lieblingssport. Denn Curling bedeutet der jungen Schwedin viel mehr, als lustig auf Knien übers Eis einem Spielstein hinterher zu rutschen.

Curling ist ein Denksport, ein Strategiespiel. „Schach auf Eis“, wird es oft genannt. Und Anna Hasselborg, 32 Jahre, 1,72 Meter groß, junge Mutter einer Zweijährigen, ist eine Großmeisterin ihres Fachs. Die Olympiasiegerin von 2018 aus Stockholm, bezeichnet sich selbst als sehr analytische Person. „Ich denke viel nach. Ich studiere das Spiel.“ Ihren Master darin hat sie längst gemacht: In Pyeongchang 2018 mit einem Finalsieg bei den Olympischen Spielen gegen das Kim-Team aus Südkorea.

Damals waren Anna Hasselborg und ihre Mitspielerinnen die „Party-Crasher“, die den Siegeszug der Gastgeberinnen jäh stoppten. Und auch aktuell schicken sie sich an, nach Edelmetall zu greifen: „Wir sind bereit, unsere Goldmedaille zu verteidigen“, sagte Anna Hasselborg vor den Spielen von Peking. Und lieferte dann: Die Vorrunde schlossen die Schwedinnen mit 7:2 Siegen auf Platz zwei hinter der Schweiz ab. Südkorea bezwangen sie im letzten Vorrundenspiel mit 8:4 und warfen den Olympiazweiten damit aus dem laufenden Wettbewerb.

Anna Hasselborg ist der Skip des schwedischen Nationalteams, die Frau, die die Taktik austüftelt und die Anweisungen gibt, wohin ihre Mitspielerinnen die Steine plazieren sollten. Sie selbst spielt stets die beiden finalen Steine; dann, wenn es darauf ankommt. Denn abgerechnet wird in jedem End, wie die Durchgänge genannt werden, nach dem letzten Wurf. Der muss sitzen, um zu veredeln, was in all den anderen Spielzügen vorher aufeinander aufgebaut wurde.

„Wir sind eine Familie“

Die 32-Jährige lässt sich freilich nicht auf die Rolle des Stars festlegen. „Ohne ein Team bist du ein Niemand“, sagt sie mit Bestimmtheit. Johanna Heldin, Agnes Knochenhauer, Sofia Mabergs und Sara McManus bilden mit ihr zusammen das „Team Hasselborg“, doch sie sind mehr als eine Sportmannschaft: „Wir sind eine Familie“, sagt Anna. „Wir machen uns gegenseitig stärker.“

Und sie kommen offensichtlich gut miteinander aus: Schon 2010 wurden die Schwedinnen bei einem Turnier in der Schweiz Junioren-Weltmeisterinnen – und drei aus dem Team spielen immer noch zusammen, neben Anna Hasselborg auch Agnes Knochenhauer und Sara McManus. Sie passen zusammen „wie die Puzzlestücke“, sagen sie selbst.

Mehr zum Thema 1/

Ihre wirkliche Familie ist ebenfalls dem Curling-Sport verfallen: Vater Mikael war WM-Zweiter 1985 und erinnert sich, dass Anna immer mit dabei war, schon als sie sehr klein war. Es gibt Fotos von ihr im Familienalbum, auf denen kann sie kaum über den Spielstein schauen, hält aber schon stolz einen kleinen Besen in den Händen. „Ich bin im Curling-Ring geboren“ sagt sie heute und übertreibt damit nur ein bisschen. Auch ihr Bruder Marcus spielte in der Nationalmannschaft, auch er hatte Erfolg: „Und ich wollte das auch“, sagt Anna über ihren Ansporn.

Längst ist sie ist die Erfolgreichste der Familie, und ihr älterer Bruder weiß auch, warum: „Sie sieht das Spiel von der taktischen Seite. Sie hat ihre Nerven unter Kontrolle. Und sie ist stark, wenn sie stark sein muss.“ Dazu gehört auch ihre Willenskraft. Vor zwei Jahren wurde Anna Mutter einer kleinen Tochter, und natürlich toppt diese Erfahrung alles. Doch sie versucht, beides zu kombinieren: „Mutter sein und Erfolg als Sportlerin haben.“ Ihr Ehemann Mathias stützt seine Frau nach Kräften in ihren Ambitionen: „Sie macht einen großartigen Job“, sagt er.

Auch in Pyeongchang 2018 hatte Team Hasselborg in der Vorrunde sieben Siege erzielt und zwei Niederlagen eingesteckt, zog dann nach einem Halbfinal-Erfolg gegen das für Großbritannien spielende schottische Team von Eve Muirhead ins Finale ein. An diesem Freitag (13.05 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, in der ARD und bei Eurosport) kommt es nun zur Neuauflage des Duells zwischen Anna Hasselborgs Schwedinnen und Eve Muirheads Schottinen.

„Wir wollten die beste Version unserer selbst sein“, sagt Hasselborg über ihre olympischen Ambitionen. In Pyeongchang gelang dies. Sie waren nicht nur erfolgreich, „wir hatten auch so viel Spaß“, erinnert sich die Kapitänin. „Es war die beste Zeit meines Lebens.“ In Peking soll nun die Neuauflage folgen, doch unabhängig davon, wie es ausgeht, steht für Anna Hasselborg schon vorher fest: „Curling ist alles für mich“, sagt sie. „Curling ist mein Leben.“