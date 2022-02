Quarantäne statt Training : Medaillen-Anwärterin mit Corona-Problemen

Elana Meyers Taylor war bereits seit zwei Tagen in Peking, als sie jäh aus ihren Träumen gerissen wurde. Ihr täglicher Coronatest am 29. Januar sei positiv ausgefallen, verriet die US-Amerikanerin nun in den sozialen Netzwerken. Bereits seit Samstag ist die Bob-Pilotin und Medaillen-Anwärterin isoliert. Ihre Pläne liegen vorerst auf Eis. Sie habe keine Symptome und sei aktuell in einem Quarantäne-Hotel. Auch ihr Ehemann und ihr Sohn seien infiziert, sagte sie der „USA Today“.

Doch ihre eigene Isolation ist nur ein Teil des Problems von Meyers Taylor, denn: ihr Mann Nic Taylor, Ersatzmann bei den Männern, und ihr knapp zwei Jahre alter Sohn Nico, der mit dem Downsyndrom geboren wurde, sind ebenfalls mit dem Virus infiziert. Besonders ärgerlich: Elana und Nic waren bereits geboostert.

Der kleine Nico durfte mit nach China kommen, weil ihn seine Mutter noch stillt. Weil nun beide Eltern vorerst in Quarantäne sitzen, kümmert sich der Vater von Meyers Taylor. Die 37 Jahre alte Silbermedaillengewinnerin im Zweierbob von 2014 und 2018 und Weltcup-Führende pumpt die Milch für Nico ab, Mitarbeiter des Isolations-Hotels bringen sie zu Sohn und Großvater.

„Zu den Olympischen Spielen zu kommen, ist nie einfach, und diesmal, als frischgebackene Mutter, war es besonders herausfordernd“, schrieb Meyers Taylor. „Dies ist nur das letzte Hindernis, dem meine Familie und ich auf dieser Reise begegnet sind, ich bleibe also optimistisch, dass ich mich schnell erholen und immer noch die Möglichkeit haben werde, an Wettkämpfen teilzunehmen“.

Ein bisschen Zeit hat Meyers Taylor noch. Die Premiere des Monobob-Wettbewerbs findet am 13./14. Februar statt, die Trainingsläufe dafür beginnen am 10. Februar. Im Zweierbob will Meyers Taylor am 18./19. Februar an den Start gehen. „Ich war im Oktober hier und hatte einige gute Läufe. Daher bin ich zuversichtlich“, sagte sie und betonte: „Auch wenn ich nur einen Trainingslauf absolvieren kann, werde ich alles geben.“