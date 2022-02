Patrick Reimer im Interview : „Unser Traum war immer da“

Silber in Korea: Der deutsche Eishockey-Spieler Patrick Reimer bei den Olympischen Winterspielen in Pyoengchang Bild: Getty

2018 gewann die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei Olympia überraschend Silber. Bei den Winterspielen in Peking derzeit läuft es noch nicht rund. Nach dem 1:5 gegen Kanada zum Auftakt reichte es gegen den großen Außenseiter China am Samstag nur zu einem knappen 3:2-Sieg.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Herr Reimer, wie oft denken Sie noch an die Olympischen Spiele 2018 zurück?

Unglaublich oft. Natürlich jetzt vermehrt, weil Olympia in Peking auf der Tagesordnung steht. Aber wenn ich mir überlege, dass das Turnier in Pyeongchang tatsächlich schon vier Jahre zurückliegt, sehe ich, wie die Zeit rast – und man selbst wieder ein gutes Stück älter geworden ist. Manchmal denke ich, es fühlt sich so an, als wäre es erst gestern gewesen: Es war einfach ein großartiges Erlebnis, viele Bilder sind noch ganz nah. Es ist schwer in Worte zu fassen, was das noch immer für Emotionen bei mir auslöst.