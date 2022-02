3:2 gegen China : Reichlich Luft nach oben beim deutschen Eishockey-Team

Erfolge sind eigentlich ein gutes Beruhigungsmittel für Athleten mit nervösem Nervenkostüm, die zu Beginn eines Wettkampfs aufgeregter sind als sonst, weil sie oft zunächst schlecht abschätzen können, wo sie sportlich stehen und was sie erwartet. Die deutsche Mannschaft beim Eishockey-Turnier in Peking machte da keine Ausnahme und ihr nahm der zweite Auftritt in Peking immerhin die Angst vor einem kompletten Olympia-Fehlstart. Sie gewann mit dem 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) über China die ersten drei Punkte in der Vorrunde – aber nur etwas an Selbstvertrauen hinzu. Dass sie gegen die Asiaten erfolgreich sein würden, war zu erwarten. Wie sie es taten, konnte sie jedoch nicht zufriedenstellen: Luft nach oben ist bei ihnen reichlich vorhanden.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Vor allem in Punkto Disziplin und beim Nutzen von Tormöglichkeiten werden sich der Weltranglisten-Fünfte erheblich steigern müssen, wenn er im weiteren Verlauf dieser Veranstaltung den bisher unzulänglichen Eindruck ins Gegenteil verkehren wollen. Als „ein bisschen verkrampft“, bewertete Toni Söderholm die knappe Angelegenheit am Samstag im National Indoor Stadium, „die Lockerheit“ habe gefehlt. „Wir müssen eine bessere Balance finden, die richtigen Entscheidungen treffen und sie nicht erzwingen wollen“, sagte der Bundestrainer. „Ich weiß, dass die Spieler sich besser präsentieren wollten.“ Der 43-Jährige zeigte sich zuversichtlich, dass der Sieg seiner Mannschaft helfe, „um in Schwung zu kommen“.

Der offizielle Olympia-Kanal, der Fernsehbilder in den Kabinen drehte, zeigte kurz vor dem ersten Bully ausschließlich Aufnahmen einheimischer Spieler des chinesischen Teams, wie sie ihre Monturen anlegten. Doch diese Szenen gaben nicht die ganze Wahrheit wieder. Denn das Abbild des Teams prägten andere Gesichter: 15 Spieler waren eingebürgert worden, um eine Mannschaft zu stellen, die im Kreis der anderen Nationen nicht Gefahr lief, vorgeführt zu werden. Die elf in Kanada zur Welt gekommenen Akteure, dazu drei Nebenleute, deren Wurzeln in den Vereinigten Staaten lagen und ein aus Russland stammender Kollege treten für gewöhnlich gemeinsam für den KHL-Klub Kunlun Red Stars an, der kurzerhand als Nationalteam firmierte. Und die Profis bekamen vor Olympia chinesische Namen verliehen, wodurch versucht wurde, den Rollentausch zu kaschieren.

„Nicht das, was wir uns gewünscht hatten“

Nach ein paar frühen Warnschüssen, die der Gegner abgegeben hatte und die Zuschauer zu „China, China“-Sprechchören animierte, übernahmen die Deutschen durch eine aufmerksame Zweikampfführung vorübergehend die Kontrolle. Sie jubelten das erste Mal nach zehn Minuten. Daniel Pietta hatte den Puck an Jeremy Smith (alias Shimisi Jieruimi) vorbei ins Netz gedrückt. Doch die Schiedsrichter verweigerten dem Treffer nach dem Studium der Videos die Anerkennung, weil der deutsche Kapitän Moritz Müller zuvor Smith behindert und ihn zu Fall gebracht hatte.

Keine Zweifel gab es kurz darauf, als sich Marcel Brandt ein Herz fasste und zu einem Solo ansetzte, das er mit dem 1:0 vollendete (13. Minute). Korbinian Holzer erhöhte mit einem Distanzschuss auf 2:0 (17.). Im Mittelabschnitt baute Dominik Kahun, der eine Vorlage von Müller verwertete, den Vorsprung aus (25.). Durch Fouls machten sich die Deutschen das Leben selbst schwerer als nötig. Denis Osipow (Aoxibofu Dannisi) knallte die Scheibe noch gegen den Pfosten, ehe Parker Foo (Shuai Fu) das Publikum verzückte: Ihm gelang mit dem 3:1 der erste Turniertreffer für die Chinesen (40.). Als Yasin Ehliz auf der Sünderbank hockte, legte Tyler Wong (Taile Wang) für den krassen Außenseiter nach (3:2, 49.).

Und die Deutschen blieben auch danach den Nachweis schuldig, dass sie in Peking zu einer Leistung imstande sein könnten, die sie in Reichweite einer Medaille bringt. Sie wirkten erleichtert, als die Schlusssirene ertönte und sie nicht mehr Gefahr laufen mussten, abermals düpiert zu werden. „Wir haben den Faden und die Geradlinigkeit verloren, die wir im ersten Drittel hatten“, räumte Holzer hinterher ein. „Dadurch haben wir uns in die Bredouille gebracht und es ermöglicht, dass der Gegner Energie bekommt.“ Müller sprach von einem „Lernprozess“, während Marcel Noebels „eindeutig zu viele“ unerlaubte Aktionen bemängelte, die von den Unparteiischen bei zwölf Strafminuten verdientermaßen geahndet wurden, und die man sich gegen die Amerikaner an diesem Sonntag (14.10 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia in der ARD und bei Eurosport) nicht erlauben könne, denn sonst drohe ein unerfreulicherer Ausgang. „Das war heute nicht das, was wir uns gewünscht hatten“, sagte Noebels.

Mehr zum Thema 1/

Bereits am Nachmittag hatten sich das Team USA 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) gegen Kanada durchgesetzt. Für die „Ahornblätter“ war es zwei Tage nach dem klaren 5:1-Erfolg gegen Deutschland die erste Niederlage beim olympischen Turnier. Bereits nach 84 Sekunden brachte Mat Robinson die Kanadier in Führung. 70 Sekunden darauf glich Andy Miele aus. Ben Myers (19.) und Brendan Brisson (23.), zwei der 14 Collegespieler in der amerikanischen Mannschaft, trafen zum 3:1. Corban Knight (35.) verkürzte, ehe Kenny Agostino (47.) für die Entscheidung sorgte. Die Auswahl der Vereinigten Statten hatte zum Auftakt China 8:0 bezwungen und führt die Vorrunden-Tabelle in der Gruppe A an.