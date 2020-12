Finale gegen FC Barcelona : THW Kiel gewinnt die Handball-Champions-League

Aktualisiert am

Jubel, Trubel, Heiterkeit: Die Spieler des THW recken die Champions-League-Trophäe in die Höhe. Bild: EPA

Einmal Drama, einmal beste Unterhaltung – aber beinahe ohne Spannung: Wer hätte gedacht, dass der THW Kiel den FC Barcelona in einem Champions-League-Finale dominiert? Nach dem nervenaufreibenden Kraftakt gegen Telekom Veszprem am Montag besiegte Kiel die Katalanen am Dienstagabend 33:28 (19:16) und holte sich die begehrte Handball-Trophäe der Saison 2019/20 zum vierten Mal. Letztmalig hatte der THW 2012 gewonnen, letzter deutsche Sieger war die SG Flensburg 2014 gewesen.

Eine gute dreiviertel Million Euro Preisgeld streicht der deutsche Meister ein. Zudem erreicht Trainer Filip Jicha Historisches – er ist der erste Handballer, der als Trainer und Spieler für einen Verein die Meisterklasse gewann. Dabei trug das Finale gegen favorisierte Spanier deutlich seine Handschrift; viele seiner Rezepte gingen auf. Aus einer geschlossen guten Mannschaft ragten Torwart Niklas Landin und Steffen Weinhold heraus. Sander Sagosen und die Abwehrchefs Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler knüpften an die Leistungen vom Halbfinale an.

Die Vorbereitung auf das große Finale? „Gut schlafen und dann ein leichtes Frühstück“, hatte Jicha am Montagabend nach dem Halbfinalsieg gegen Veszprem geantwortet – als Spaß war das nicht gemeint. Viel bleibt einer Mannschaft ja auch nicht übrig, wenn es im Ein-Tages-Rhythmus vorangeht wie bei diesem Champions-League-Endturnier und Pausen allenfalls in Minuten zu messen sind. Ein großartiges Studium des Gegners musste Jicha auch gar nicht betreiben. Man kennt sich seit Jahren, Jicha selbst hat für beide Klubs gespielt.

Doch die Gruppenphase der Meisterklasse verzeiht Niederlagen, lädt mit ihrem Modus zum Ausprobieren ein. Davon war am Dienstagabend nichts zu sehen. Am Einsatz, am Willen werde es seinem Team nicht mangeln, hatte Jicha versprochen, und von Müdigkeit werde keine Rede sein, hatte Rückraumspieler Sander Sagosen hinzugefügt: „In einem Champions-League-Finale hat jeder genug Kraft.“

Was Kiel dann entsprechend der Ankündigungen auf die Platte der gähnend leeren Arena zu Köln zauberte, war mit das Beste, was man seit Langem von einer Kieler Mannschaft gesehen hat. Über 6:4 und 13:9 hatte der THW Mitte des ersten Durchgangs die Chance, sogar auf fünf Tore wegzuziehen – Niclas Ekberg vergab den Gegenzug allerdings. Barcelona, voll besetzt und ausgeruht, weil die schwache heimische Liga längst pausiert, während Kiel noch am Tag vor Heiligabend im Bundesliga-Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen ranmusste, kam nun mit dem bekannten, gefürchteten Tempo: Schnell stand es 13:12 (22. Minute). Vor allem auf der halblinken Abwehrseite hatte Kiel Schwierigkeiten gegen den schnellen Dika Mem; eigentlich deckt hier Domagoj Duvnjak, der nach einer Corona-Infektion aber noch geschwächt ist. Sagosen übernimmt seine Position, ist jedoch noch kein Abwehrstratege - schnell hatte er zwei Zwei-Minuten-Strafen einzustecken und blieb fortan auf der Bank, wenn Kiel verteidigte, um den Ausschluss nach der dritten Zeitstrafe hinauszuzögern. Vorn wurde der Norweger natürlich weiterhin dringend gebraucht.

Doch wie schon am Montag gegen die Ungarn aus Veszprem fing sich der THW wieder, unterstützt von Jicha, der die Seinen in einer Auszeit neu ordnete, zudem lobte: „Ihr fightet wie die Schweine.“ Das traf vor allem auf den Innenblock mit Wiencek und Pekeler zu. Immer wieder bekämpften die beiden die entscheidende Achse Barcelonas, Aron Palmarsson und Kreisläufer Ludovic Fabregas.

Auch vorn lief es nun wieder besser, und einige Abpraller nutzte Kiel zu Gegenstößen und führte zur Pause 19:16. Danach versuchte es Jicha bei fast jedem Angriff mit dem siebten Feldspieler. Das Kieler Tor blieb leer bei den Angriffen. Hinten begann der Däne Niklas Landin zu halten – der THW führte in der 44. Minute mit 25:20. Steffen Weinhold lief zu großer Form auf, entlastete Sagosen im Rückraum, dem sichtlich die Kraft ausging. Auch weil er meist mit zwei Spielern von Barcelonas Abwehr angenommen wurde. Diszipliniert trug Kiel lange Angriffe über Spielmacher Miha Zarabec vor – eine Temposchlacht mit Barcelona wollte der THW unbedingt vermeiden. Bei 26:21 hatten die Norddeutschen viermal die Chance, auf sechs Tore wegzugehen. Doch plötzlich half das 7:6 nicht mehr, Abschlüsse kamen zu früh, Bälle wurden vertändelt, und die Katalanen kamen wieder auf 26:23 heran (52. Minute). „Ihr seid gut, bleibt bei der Sache“, mahnte Jicha bei der nächsten Auszeit. Sein Team hielt sich dran.

Die drei Tore Vorsprung hielten Jichas Sieben auch dank Landin bis vier Minuten vor dem Ende. Ekbergs Siebenmetertreffer zum 30:26 brachte Sicherheit, ein Tor Wienceks ins leere Gehäuse zum 31:26 – dann hieß es schon: bereitmachen zum Jubeln, THW Kiel.