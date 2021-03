Lebensgefährliches Virus : Gefährliche Pferdeseuche ausgebrochen

Wegen des Ausbruchs einer lebensgefährlichen Pferdeseuche bei einem Reitturnier in Valencia hat der Weltverband FEI am späten Montagabend sämtliche internationalen Turniere in zehn europäischen Ländern bis einschließlich 28. März abgesagt, darunter auch Deutschland. Die Entscheidung, ob die Deutsche Reiterliche Vereinigung auch ihre nationalen Turniere absagen wird, soll im Lauf dieses Dienstags fallen. Die Krankheit hat allerdings auch schon das internationale Turnier in Doha erreicht, wo ein großer Teil die Weltelite der Springreiter mit ihren besten Pferden versammelt ist. Das Weltcup-Turnier Springen und Dressur in s‘Hertogenbosch in den Niederlanden wird ebenfalls ausfallen. „Dieser EHV-1-Ausbruch ist wahrscheinlich der schlimmste seit vielen Jahren in Europa“, erklärte Sabrina Ibanez, die Generalsekretärin der FEI, in einer Pressemitteilung.

Es handelt sich bei der Krankheit um eine besonders aggressive Form des Herpes-Virus, genannt EHV-1, gegen die auch keine Impfung hilft. Das Turniergelände in Valencia gleicht inzwischen einem Feldlager, zusätzliche Stallzelte wurden aus Südfrankreich geliefert, um die erkrankten Pferde isolieren zu können. Allerdings hatten vielen Pferde Valencia schon verlassen, bevor der Ausbruch festgestellt worden war. Darum hat sich die Krankheit inzwischen auch schon nach Qatar ausgebreitet, wo am Wochenende ein Wettbewerb der Global Champions Tour abgehalten werden soll.

Hohes Fieber, Lähmungen möglich

Zwei Pferde des deutschen Springreiters Sven Schlüsselburg, die zuvor in Valencia waren und zunächst negativ auf das Herpes-Virus getestet worden waren, wiesen am Montag plötzlich positive Tests auf. Schlüsselburg war nach Doha aufgebrochen, bevor der Ausbruch in Valencia festgestellt worden war. Da seine Pferde vorsorglich schon isoliert worden waren, besteht die Hoffnung, dass sie den Erreger noch nicht weitergegeben haben. In Doha, wo es viel Geld zu gewinnen gibt, befinden sich viele der besten Springpferde der Welt, die zum Teil auch für Olympia vorgesehen sind. Am Sonntag hatte Christian Ahlmann dort auf seinem Hengst Dominator den Großen Preis gewonnen. „Es ist eine Riesen-Katastrophe“, sagte Otto Becker, der Bundestrainer der Springreiter.

Jan-Hein Swagemakers, Mannschafts-Tierarzt der deutschen Springreiter, habe zwei Tierärzte aus seiner Klinik mit Medikamenten nach Valencia geschickt, um auszuhelfen. Nach Angaben der FEI waren dort bis einschließlich Montag vier Pferde gestorben, 84 zeigten klinische Symptome, weitere elf wurden extern in Kliniken behandelt. An dem Turnier, das über mehrere Wochen ging, und bei dem auch deutsche Reiter am Start waren, nahmen insgesamt 752 Pferde teil. Bereits am 21. Februar hatte der Veranstalter das Turnier wegen der Seuche abgebrochen. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung teilte mit, sie habe in den vergangenen Tagen mit den betroffenen Reitern in engem Austausch gestanden bezüglich der Infektionsschutzmaßnahmen. Alle Pferde, die seit dem 1. Februar in Valencia waren, seien national und international gesperrt.

Die deutsche Mannschaftsleitung hat sich auch bei den Veranstaltern in Doha erkundigt, ob sie für einen möglichen Ausbruch gerüstet seien. Vorbeugende Maßnahmen sind kaum möglich, es kann nur das Immunsystem der Pferde gestärkt werden. Die Erkrankung führt zu hohem Fieber, kann aber auch Lähmungen und Koordinationsstörungen zur Folge haben, so dass die Pferde schwanken und umfallen. Es ist wichtig, sie dann rasch wieder aufzustellen, um Schäden an den Organen zu verhindern. Um die kranken Tiere abzustützen, wurden aus Frankreich aufblasbare Matten angeliefert. Aus der Schweiz kamen Schlingen und Netze zur Stabilisierung der Pferdekörper, die teilweise mit dem Frontlader wieder aufgerichtet wurden. In den Sozialen Medien werden herzzerreißende Szenen geschildert von Reitern, die um ihre Pferde bangen oder gar trauern.