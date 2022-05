Deutschland als Vorbild? : Zeit, dass sich im Fußball was dreht

In dieser Woche wird in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union (UEFA) etwas passieren, was in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nicht oft passiert ist, wenn es um die Zukunft des Fußballs ging: Am Regierungssitz des europäischen Fußballs wird diskutiert, offen und streitig. Auf den ersten Blick geht es dabei um Detailfragen der schon beschlossenen Reform der Champions League von der Saison 2024/25 an, die am 11. Mai auf dem UEFA-Kongress aufgrund zahlreicher Widerstände nochmals verändert werden könnte. Die meisten Verbände und Klubs werden in Wien weiterhin vor allem im Blick haben, wie ihre Klientel ein möglichst großes Stück vom internationalen Kuchen abbekommt. Und es geht dabei, wie seit Jahren, nicht zuletzt um die Frage: Werden die Großen immer größer? Business as usual, könnte man meinen.

Es stimmt ja: Das Fußballbusiness wächst und wächst seit Jahren und Jahrzehnten. Keine Krise hat daran bisher etwas geändert, weder ein weltweiter Finanzcrash noch eine Pandemie. Das europäische Fußballgeschäft wurde größer und größer. Allein das Volumen der Champions League wächst von derzeit rund 3,2 Milliarden Euro je Saison auf bald rund 5 Milliarden Euro. Davon profitiert vor allem die Spitze.

Doch seit in Europa ein Krieg tobt, wird auch der Fußball von einer Realität eingeholt, vor der er sich in den Logen seiner Stadien nicht mehr verschließen kann. Bei führenden Köpfen im europäischen Fußball und in der europäischen Politik sind mittlerweile erste Anzeichen eines Bewusstseinswandels erkennbar, in der UEFA, in Klubs, in der Politik. Die neuen Stichworte aus der scheinbar ewigen Goldgräberbranche lauten: Selbstbestimmung und Nachhaltigkeit.

Bis zuletzt war der gemeinschaftsstiftende Sport der Europäer ein großer Vorreiter der Globalisierung. Die positiven finanziellen Effekte hat man bedenkenlos mitgenommen. Und es spielte keine Rolle, aus welchen Quellen das Geld sprudelte. Und in welche Abhängigkeiten man sich bei Finanziers aus Russland, China oder dem Nahen Osten begab. Doch nun gibt es erste Indizien, dass vorausschauende sportpolitische Kräfte eine neue Risikobewertung im Fußballbusiness vornehmen. Die lange verdrängten Kosten des Cashflows aus zweifelhaften Staaten und Unternehmen kommen in den Blick. Die große Frage, die nun auch beim UEFA-Kongress über allen anderen im europäischen Fußball steht, lautet: Hat der europäische Fußball die Grenzen seiner bisherigen Wachstumsstrategie erreicht, schlägt das Pendel nun zurück?

Boris Johnson will regulieren

Die stärksten Zeichen dafür, dass sich der Wind dreht, kommen von der Insel, dem Mutterland des Fußballs und auch dessen bedenkenloser Kommerzialisierung selbst aus trübsten Quellen. In der vergangenen Woche hat Premierminister Boris Johnson angekündigt, die englischen Profiklubs zu regulieren. Seine Regierung will eine unabhängige Aufsichtsbehörde schaffen und ihr so viel Macht geben, dass sie die großen Klubs der Premier League überwachen und sanktionieren kann. Er werde mit seinem Kabinett dafür sorgen, dass mit dem independent regulator die Fans wieder „in den Mittelpunkt des Spiels“ rückten, so Johnson. Das klingt, zumindest im englischen Fußball, wenigstens ein bisschen nach Zeitenwende.