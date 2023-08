Der ehemalige Garten der Familie Dardai im brandenburgischen Seeburg ist ein sagenumwobener Ort. Nicht wegen des akkurat getrimmten Rasens, den Hausherr Pal nach eigener Angabe penibel pflegte. Sondern wegen all der Kinder, die ihn täglich malträtierten. Nachmittag für Nachmittag trampelten sie auf ihm herum und jagten all den Bällen hinterher, die auf dem Hof herumlagen. Meist hörten sie erst auf, als die Sonne unterging.

Maxi, Arne, Palko, Marton und Bence. Aus all diesen Jungs sind im Laufe der Jahre Profis geworden, die ihr Geld mit dem Sport verdienen. Was wiederum das dardaische Areal so besonders macht. In welchem Garten ist so viel zur Blüte gekommen? „Allen, die jetzt neidisch sind, kann ich nur sagen: Kauft euch zwei Tore, stellt sie in den Garten und lasst die Kinder spielen“, sagte Pal Dardai vor einiger Zeit.