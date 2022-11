Fußball in Qatar : Die WM als Wendepunkt?

Der Protest gegen das Turnier in Qatar trifft die Herren des Spiels an ihrer empfindlichsten Stelle: der Geldbörse. Fußball ohne Rücksicht auf moralische Verluste – das wird es künftig kaum noch geben.

Im Fokus: Am 20.November startet die Fußball-WM in Qatar. Bild: picture alliance / PIXSELL

Gianni Infantino wäre nicht der erste Sportführer, der nach Höherem strebt, als auf seinem Spielfeld eigentlich zu erreichen ist. Ob auch der Präsident des Internationalen Fußball-Verbandes (FIFA) verstohlen nach dem Friedensnobelpreis schielte, als er beim G-20-Gipfel auf Bali den Wunsch nach einer Feuerpause in der Ukraine äußerte, garniert mit der Hoffnung, der Fußball könne dafür „vielleicht, vielleicht, vielleicht“ den Anstoß geben?

Putin und dessen Russland, in das Infantino sich bei der Weltmeisterschaft 2018 so hoffnungslos verschossen hatte, gingen erst einmal auf dem Schlachtfeld in die Offensive, mit Raketenbeschuss. Unter den Mächtigen wirkte der FIFA-Chef eher wie einer jener Spaßvögel, die sich aufs Mannschaftsfoto schmuggeln. Nur dass es nicht zum Lachen ist.