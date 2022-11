Geschmacklos mit System : Im Tollhaus der FIFA

Wer sich angesichts des Auftritts von Gianni Infantino in Doha am Samstag fragt, ob sie beim Internationalen Fußball-Verband (FIFA) endgültig den Verstand verloren haben, sei an Joseph Blatter erinnert. Infantinos Vorgänger als FIFA-Präsident halluzinierte 2014 in Brasilien von interplanetaren Fußballturnieren auf extraterrestrischen Himmelskörpern, die in Zukunft möglich werden könnten.

Infantinos Auftritt und seine Aussage er fühle sich als Araber, Qatarer und Afrikaner oder auch als schwul, behindert und als Arbeitsmigrant, ist ein weiterer Baustein aus dem Sammelsurium an Anmaßungen und Geschmacklosigkeiten, aus denen die FIFA ihr Fußballtollhaus zimmert.