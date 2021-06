Europameister vor 25 Jahren : Die Klasse von 1996

Es hat nicht so viel gefehlt, und Oliver Kahn hätte schon vor 25 Jahren die verblüffende Vielseitigkeit des Kaders unter Beweis stellen müssen, die in der Mannschaft der deutschen Europameister von 1996 schlummerte. Das Team war von einem dramatischen Verletzungspech betroffen, woraufhin Bundestrainer Berti Vogts fürchten musste, dass ihm im Halbfinale gegen England die Spieler ausgehen würden. Es gab die Überlegung, Torhüter im Feld spielen zu lassen. „Das beschäftigt mich noch heute“, hat der damalige Ersatzkeeper Kahn einmal im ZDF erzählt: „Mein Trikot wurde schon beflockt, ich hätte mich wirklich gerne mal in so einem Halbfinale der Europameisterschaft im Feld gesehen“.

Für Oliver Reck, den zweiten Ersatztorhüter, lag ebenfalls ein Feldspielershirt bereit. Am Ende gewann Deutschland körperlich schwer gebeutelt, aber ohne Reck und Kahn im Sturm den Titel. Mit einem Ensemble von Spielern, dessen Kern während des Vierteljahrhunderts danach den deutschen Fußball reformieren sollte.