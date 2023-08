„Dieses Verhalten ist nicht zu akzeptieren. Seine Entschuldigungen sind weder ausreichend noch angemessen.“ Spaniens amtierender Ministerpräsident Pedro Sánchez wollte an diesem Dienstag von seiner Besprechung mit König Felipe VI. über die Regierungsbildung berichten, doch dann wurde er zu Luis Rubiales befragt, dem Chef des spanischen Fußballverbands, der von einer Spielerin des Weltmeisterteams am Sonntag einen Kuss auf den Mund erzwungen hatte. „Er muss weitere Schritte machen“, sagte Sánchez während Vizeregierungschefin Yolanda Díaz die Richtung wies: Sie forderte den Rücktritt von Rubiales.

Das ganze Land übt sich weiter im Spagat, über die Kritik an Rubiales und dessen Kuss einer Spielerin gegen deren Willen den sportlichen Erfolg nicht zu übersehen. Auch Sánchez sagte: „Vergessen wir den Erfolg der Weltmeisterinnen nicht. Wir haben große Sportlerinnen. Der Fußball und der gesamte Sport der Frauen haben eine große Zukunft, den wir als Regierung unterstützen wollen.“

„Sexuelle Gewalt“ im Verband eigentlich klar geregelt

In der spanischen Tagespresse finden sich neben Berichten über die Begeisterung beim Autokorso der Spielerinnen zwei Tage nach dem Erfolg weiter Kommentare zu Rubiales. Er beschmutze „die Heldentat der Weltmeisterinnen“, schrieb die konservative Tageszeitung „El Mundo“. Rubiales verstehe weder die Bedeutung des Erfolgs noch die Verantwortung, die das Amt mit sich bringe.

Auch die auf Gleichstellungsthemen spezialisierte Redakteurin von „El País“, Isabel Valdés, unterstrich, es sei Rubiales selbst, der den Fokus weg vom historischen Sieg auf sich selbst gelenkt habe. Sie sah hinter der Affäre den alten Glauben, dass eine Frau und damit auch ihr Körper dem Mann gehörten. Allein nur zu denken, Rubiales könne eine Spielerin einfach auf den Mund küssen, ohne dass dies Konsequenzen haben würde, sei ein Zeichen „für eine mangelnde Kultur des gegenseitigen Einvernehmens im Verhalten der Geschlechter zueinander“, so „El País“.

„La Vanguardia“ zitierte am Dienstag aus einem Protokoll des spanischen Fußballverbands. Dort steht zu den Beschreibungen von möglichen Fällen sexueller Gewalt: „Jemanden in einer Umarmung an sich ziehen mit dem Versuch zu küssen“, und „gegen den Willen küssen“. „Solches Verhalten ist nicht zu akzeptieren“, heißt es im Verbandsdokument weiter, „und führt sofort zu Konsequenzen.“

Um zu verstehen, warum so viele spanische Medien den Fall jenseits der sonst tiefen ideologischen Gräben so wichtig nehmen, muss man wissen, wie intensiv in Spanien die gesamte Gesellschaft Fragen der Gleichstellung und des Feminismus verhandelt, eben auf einer viel breiteren Ebene als in vielen anderen europäischen Ländern. Die Folge sind auch eine ganze Reihe von Gesetzen gegen Gewalt gegen Frauen, zur Gleichstellung in Politik und Wirtschaft oder auch ein gerade reformiertes Sexualstrafrecht, in dessen Zentrum das gegenseitige Einvernehmen steht, das sogenannte Ja-heißt-Ja-Gesetz.

Ob Rubiales nun trotz des immer größeren gesellschaftlichen Drucks an der Spitze des Fußballverbands bleibt, ist schwer einzuschätzen. Nur die Landesverbände könnten ihn absetzen. „Wer hält ihn eigentlich noch im Amt?“, schrieb „El Mundo“, „eine Frage, die wir uns schon zu lange stellen.“