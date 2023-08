Aktualisiert am

Verbraucherschützer melden einen neuen Rekord an verdeckten Preiserhöhungen: Immer häufiger verteuerten Anbieter Produkte, indem sie in weitgehend gewohnter Verpackung weniger Inhalt verkaufen, wie die Verbraucherzentrale Hamburg und die Stiftung Warentest am Dienstag mitteilten.

Sie nannten mehrere Beispiele. So schrumpfte das Kakaopulver Suchard Express von 500 auf 400 Gramm und ist damit 25 Prozent teurer. Das Duschgel Duschdas Sport hat weniger Inhalt und gleichzeitig steigt der Preis – eine Verteuerung um 22 Prozent.

Auch die aktuelle „Mogelpackung des Monats“ der Verbraucherzentrale Hamburg, die Mundspülung Listerine von Johnson & Johnson, führt ebenfalls zu einer doppelten Preiserhöhung: Sie ist um mehr als ein Drittel teurer geworden.

Bürger gehen häufiger zum Discounter

„Shrinkflation“ nennt sich das Phänomen: eine Wortneuschöpfung aus „shrink“, englisch für schrumpfen, und „inflation“, Teuerung. Die amerikanische Ökonomin Philippa „Pippa“ Malmgren, 61 Jahre alt, hat den Begriff 2009 geprägt. Immer mal wieder soll das Phänomen verstärkt aufgetreten sein – unter anderem in Großbritannien, als das britische Pfund im Zusammenhang mit dem Brexit eine schwache Phase hatte.

Drei Untertypen des Phänomens sind von Ökonomen beschrieben worden: Einmal die Variante, in der die Packungsgröße schrumpft, aber der Preis ungefähr gleich bleibt. Dann die Variante, in der die Packung größer wird, oft als Groß- oder Familienpackung vermarktet, aber der Preis gleichzeitig noch stärker steigt.

Und drittens die Variante, in der die Packung gleich groß bleibt, aber die Zutaten weniger hochwertig sind, also beispielsweise im Pesto mehr billigeres Sonnenblumenöl statt teurem Olivenöl verwendet wird. Den letztgenannten Unterfall nennen manche auch „Skimpflation“, von englisch „skimp“ für knausern.

Aktuell begleitet diese verdeckte Teuerung offenbar die ganz reguläre mit Inflationsraten wie 6,2 Prozent im Juli in Deutschland und Preissteigerungen für Lebensmittel auf Jahressicht um 11 Prozent. Die Bürger reagieren auf die steigenden Preise von Lebensmitteln, indem sie vermehrt auf Discounter und Eigenmarken der Handelsketten ausweichen, wie das Beratungsunternehmen PwC anhand konkreter Zahlen dargelegt hat. Und Handelsketten und Hersteller wiederum reagieren mit kleineren Packungsgrößen zum selben Preis.

„Die meisten der von uns gezeigten Beispiele übertreffen bei weitem die Inflationsrate“, sagt Ina Bockholt von der Stiftung Warentest. Die Verbraucherzentrale Hamburg berichtet, schon voriges Jahr habe es mehr Beschwerden zu diesem Thema gegeben als üblich. Vom ersten auf das zweite Halbjahr 2022 habe sich die Zahl der gemeldeten Fälle ungefähr verdoppelt, von 493 auf 1050. In diesem Jahr gab es bis einschließlich 29. August allein 1328 solcher Meldungen per Mail, insgesamt sollen es schon rund 2000 sein.

Auch die Zahl der von der Verbraucherzentrale verifizierten „Mogelpackungen“ habe deutlich zugenommen, sagte Armin Valet von der Verbraucherzentrale der F.A.Z. Bislang seien es in diesem Jahr 75 Fälle, im selben Zeitraum des Vorjahres seien es 50 gewesen.

Und: Fiel das Phänomen früher überwiegend bei klassischen Marken auf, seien inzwischen öfter auch Discounter- und Biomarken betroffen. Illegal ist die Praxis der Hersteller in der Regel zwar nicht, wie die Verbraucherschützer hervorheben, aber „äußerst intransparent“. Die Inhaltsänderung werde oft versteckt oder verschleiert, teils werde sie auch kommuniziert, aber so, als wäre es ein Vorteil: „New Size“ heiße es dann oder „Neue Form für feineren Genuss“.

Auch die amtliche Inflations-Statistik hat mit diesem Phänomen zu kämpfen. Sie arbeitet mit unterschiedlichen Verfahren zur „Bereinigung“, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtet: „Durch die Qualitätsbereinigung wird gewährleistet, dass trotz Produktänderungen bei der Preismessung Gleiches mit Gleichem verglichen wird und somit Preisänderungen als reine Preisentwicklung interpretiert werden können.“

Vergleich über Preis für eine Standardmenge

Hat sich nur die Packungsgröße verändert, hilft beim Preisvergleich schon die Umrechnung auf eine Standardmenge, etwa 100 Gramm oder 100 Milliliter. Beispiel: Das Shampoo Garnier „Wahre Schätze“ kostete laut Verbraucherzentrale in der 300-Milliliter-Packung 2,75 Euro, das waren 0,92 Euro je 100 Milliliter. In der neuen 250-Milliliter-Packung kostet es 2,49 Euro, das sind knapp 1 Euro je 100 Milliliter. Macht also eine verdeckte Preiserhöhung um 8,7 Prozent.

Über ähnliche Preiserhöhungen durch veränderte Packungsgrößen berichtet die Stiftung Warentest im Test-Heft 9/2023 beispielsweise für „Trolli Glühwürmchen“ um 33 Prozent, für Erdnuss-Flips „Jumbos“ um 28 Prozent, für „Keks Freunde“ um 33 Prozent und für „Oreo“-Eis am Stil um 63 Prozent.

Die Verbraucherzentrale Hamburg hatte im vergangenen Jahr Valet zufolge eine Margarine-Packung von Rama zur „Mogelpackung des Jahres“ gekürt und damit viel Aufmerksamkeit bekommen. Sie monierte: „Im gleich großen Becher sind seit 2022 nur noch 400 statt 500 Gramm Aufstrich enthalten – bei identischem Preis im Handel entspricht das einer versteckten Preiserhöhung von 25 Prozent.“

Die Gründe, die Unternehmen für die Umstellungen der Packungsgrößen angeben, sind unterschiedlich. Sie reichen von eigenen gestiegenen Kosten für Produktion und Rohstoffe über die Anpassung an Standards bis zu Änderungswünschen von Kunden („zu voluminös, zu dick“).

Marketingfachmann Christopher Maasz von der Universität Marburg nennt einen anderen aus seiner Sicht naheliegenden Grund: Unternehmen könnten über die Veränderung von Packungsgrößen indirekt Preise erhöhen, ohne über bestimmte Preisschwellen wie beispielsweise 1,99 Euro zu kommen, auf deren Überschreiten Verbraucher gemeinhin mit stärkerer Zurückhaltung reagierten.