Börse in Krisenzeiten : Anleger müssen Geduld haben

Nach einer Erholungsstrecke von nunmehr acht Tagen ist die Stimmung am Aktienmarkt aktuell wieder gedämpfter. Das ist vielleicht natürlich. Denn während sich die Pandemie-Situation in den Vereinigten Staaten zuspitzte, entspannte sich die Börse - nur um dann festzustellen, dass wohl doch nicht alles ausgestanden ist und die Rezession doch etwas länger dauern und schwerer ausfallen könnte als erhofft.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Es wäre historisch auch wahrhaft der kürzeste Bärenmarkt aller Zeiten geworden. In der Vergangenheit dauerten kurze Bärenmärkte sieben bis acht Wochen, mit unterschiedlichem Ausgang. Sie wurden immer wieder durch eine Rally unterbrochen. Allerdings war die Erholung der vergangenen Tage nicht so stark, dass dadurch der Bärenmarkt technisch beendet worden wäre – wir sind also noch mittendrin.