Finanztipps : Welche Versicherungen es wirklich braucht

Es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht beeinflussen. Putin führt einen grausamen Angriffskrieg in der Ukraine, die Finanzmärkte sind nervös und die schon vor dem Krieg gestiegenen Verbraucherpreise klettern nach oben. Mit den Stoikern gesprochen kommt es besonders in Krisen darauf an, sich auf das zu fokussieren, was man beeinflussen kann. Wie etwa Flüchtlingen zu helfen, zu spenden und – um die eigene finanzielle Autonomie zu stärken – nur so viel Geld auszugeben wie nötig. So kann es sich vor einem Abschluss lohnen zu fragen, welche Policen in welcher Lebenslage wirklich sinnvoll sind.

Welche Abschlüsse es auf gar keinen Fall braucht

Grundsätzlich raten alle Experten dazu, nur für jene Fälle eine Versicherung abzuschließen, die einen finanziellen Ruin bedeuten könnten. Das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Dennoch: Auf eine Handy-, Brillen-, Reisegepäck-, Glasbruch-, Kreditausfall-, Tierkranken- oder Krankenzusatzversicherung können wohl die meisten verzichten.