So sammeln Sie Geld richtig : Das sind die besten Alternativen zu Paypal

Geld gesammelt wird immer und überall. In den Kirchen reicht die Gemeinde seit jeher den Klingelbeutel herum, zu hohen Festtagen gibt es stets eine größere Kollekte. In Vereinen entrichten Mitglieder einen Obolus in eine gemeinsame Kasse, um später Feiern und Wochenendausflüge zu finanzieren. Am Arbeitsplatz geht oft noch jemand mit einer ausgedruckten Mitarbeiterliste samt Klarsichthülle durch die Büros und sammelt Geld, um einem Kollegen etwas zum Geburtstag, Firmenjubiläum oder Abschied schenken zu können. Kommt es zu humanitären Katastrophen, richten Hilfsorganisationen eilends Spendenkonten ein, auch über Facebook starten Einzelne oder Gruppen rund um die Uhr Spendenaktionen. Für jeden Anlass gibt es irgendeine Art des Sammelns.

Eine der bequemsten Möglichkeiten, Geld für einen besonderen Zweck zusammenzubekommen, bietet der amerikanische Bezahldienstleister Paypal mit seinem Service MoneyPool. Der Dienst funktioniert ohne Bargeld, Bankkonto und Schnickschnack, und zwar so: Eine Person richtet einen Pool ein, um Geld beispielsweise für ein Geschenk oder eine Feier oder Spenden zur Unterstützung von Katastrophenopfern einzusammeln, verleiht ihm einen Namen und gibt an, wie lange die Aktion laufen soll. Auch die Höhe des angepeilten Betrags lässt sich festlegen.